Pavel Filip a prezentat raportul Guvernului pentru trei ani de activitate

„Ştiu că acest Guvern nu a avut privilegiul altora de a veni la putere pe un val de entuziasm şi declaraţii populiste. Am venit într-o perioadă complicată pentru ţara noastră şi am înţeles foarte rapid că trebuie să ne apucăm de lucru, că oamenii s-au lăsat amăgiţi deja de câteva ori de vorbe şi declaraţii, aşa că trebuie să le dăm fapte. Schimbări pe care să le simtă în buzunar şi în casa sau localitatea lor. Şi cred că am reuşit să ne atingem o parte dintre obiectivele pe care ni le-am pus”, a declarat Pavel Filip într-o conferinţă de presă.

Premierul a menţionat că, de la 1 decembrie anul trecut, salariile tuturor bugetarilor au crescut în baza reformei salariilor şi nimeni nu va mai avea un salariu mai mic de două mii de lei. De asemenea, de la 1 ianuarie pentru jumătate de milion de pensionari pensiile au crescut cu 10%, pensia medie ajungând până la aproape 1.800 de lei. Începând cu 1 ianuarie 2019, a fost lansată recalcularea pensiilor pentru cei care muncesc după pensionare, care va fi urmată de indexare, astfel pentru unele persoane acestea chiar se vor dubla.



„Infrastructura a fost şi este, de fapt, prioritate naţională şi asta pentru că în secolul 21 vrem să putem spune că suntem o ţară europeană nu doar din punct de vedere geografic, ci şi din punct de vedere al infrastructurii. Am lansat cel mai amplu program de reparaţie a drumurilor. Doar anul trecut am reparat 1.600 de kilometri de drumuri. Pentru comparaţie, în perioada 2009-2015 s-au reparat în medie câte 140 de km pe an. Am făcut drumuri în sate, în zone care au fost permanent neglijate în trecut. Şi asta nu o spun ca o laudă, ci ca o mare tristeţe, pentru că dacă se făcea în fiecare an măcar jumătate din câte drumuri am reconstruit noi, toată ţara ar fi fost acoperită astăzi de drumuri bune. Vom continua acest program şi în 2019, când avem planificaţi alţi 2600 kilometri”, a notat premierul.



Pavel Filip a trecut în revistă şi programele guvernamentale, menţionând achiziţionarea a peste o sută de ambulanţe. De asemenea: programul „Prima casă”, campania „Un doctor pentru tine”, PARE 1+1, DAR 1+3. „Ceea ce cu siguranţă nu poate fi negat este că am adus stabilitate economică. După criza în care era ţara în 2015, când PIB-ul a scăzut cu 0,5%, din 2016 am pus Republica Moldova pe un trend ascendent şi ţara noastră a intrat într-un nou ciclu economic. Avem o creştere economică constantă, de peste 4%. Ceea ce înseamnă unul dintre cele mai înalte ritmuri de creştere din regiune”, a declarat premierul.



În ceea ce ţine de politica externă, premierul a declarat că Republica Moldova rămâne orientată spre vectorul european. „Aderarea la Uniunea Europeană şi Acordul de Asociere rămân busola în funcţie de care ne orientăm şi armonizăm toate acţiunile. Avem relaţii bune şi cu alte state, 43 de acorduri de comerţ liber semnate cu diverse ţări. Contăm pe sprijinul Statelor Unite, un partener strategic pentru ţara noastră. Avem relaţii excelente cu vecinii noştri de la Bucureşti şi Kiev”, a mai spus şeful cabinetului de miniştri.



Premierul a mai spus că, deşi opoziţia a acuzat uneori guvernarea că a venit cu majorări în an electoral, este important să se înţeleagă că guvernarea a fost preluată în 2016 în stare de dezastru. În 2017 au început să schimbările, care să aducă bani la buget. „Am avut încasări mai mari în 2018 şi acestea ne-au permis să facem investiţii, să venim cu majorări de salarii, pensii şi alocaţii sociale. Este o evoluţie firească. Aceste majorări şi investiţii vor continua şi în 2019, vă asigur”, a mai spus Pavel Filip.