Pavel Filip: Dacă nu se mergea pe vot politic, astăzi aveam altă situaţie la Curtea Constituţională

„Eu vă chem să ne aducem aminte de perioada de timp când au fost votaţi judecătorii CC, atunci PDM-ul era în opoziţie, am avut şi personal întrebări la candidaţii care au mers la Curte. Cu părere de rău, ne aducem aminte că au fost concursuri care au fost picate, după care, până la urmă, a fost un vot politic şi acum mă puneţi în situaţia să comentez nişte dispute dintre nişte actori politici care împreună au instalat această Curte. Dacă nu se mergea pe calea politică, pe vot politic, poate aveam altă situaţie astăzi la CC. Trebuia să se meargă strict pe concurs, să fie aleşi cei mai buni care au trecut acest concurs, dar vă aduceţi aminte cum a fost un vot politic şi s-a mers pe dimensiunea politică”, a afirmat Pavel Filip.



Cât despre declaraţiile făcute de către preşedinta CC Domnica Manole potrivit cărora ar deţine probe despre faptul că patru judecători ai instituţiei sunt filaţi şi intimidaţi, Pavel Filip a evitat să se pronunţe, însă precizează că pe marginea acestui caz trebuie să se expună Procuratura Generală.



„Nu cunosc nimic despre filare, nu am nicio informaţie. Fugitiv am reuşit şi eu să văd ce a fost publicat în reţelele de socializare, dar trebuie să se pronunţe organele, să vedem ce spune Procuratura Generală, cu atât mai mult dacă ei spun că deţin probe. Cred că va fi foarte uşor de clarificat”, a adăugat liderul PDM.



Întrebat despre ultimele decizii luate de către CC, Pavel Filip spune că nu a comentat niciodată deciziile Curţii, indiferent dacă i-au plăcut sau nu.



Preşedinta CC Domnica Manole a declarat pentru Ziarul de Gardă că în cadrul plenului Curţii, unii judecători au sesizat plenul cu privire la presupuse acţiuni de intimidare şi filare asupra lor. În baza acestor declaraţii şi în baza declaraţiilor apărute în mass-media privitor la eventuale acţiuni de presiune, intimidare, filare ilegală, ba chiar că viaţa acestor patru judecători ar fi în pericol, CC a decis de a sesiza procurorul general pentru a investiga acţiunile invocate de unii judecători ai CC şi informaţiile apărute în presă.

https://www.ipn.md/ro/pavel-filip-daca-nu-se-mergea-pe-vot-politic-7965_1073231.html