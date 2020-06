Pavel Filip: Guvernul anti-criză propus de Andrei Năstase nu este jocul Platformei DA

„Eu sunt de formare inginer şi încerc cumva să privesc lucrurile fundamentate pe o logică. Eu nu văd, din punct de vedere matematic, în primul rând, cum poate avea loc acest lucru. Or, dacă miza se pune pe Partidul Şor şi pe grupul Candu, atunci din punctul meu de vedere este o miză absolut greşită. Pe Partidul Şor eu îl consider o adunătură de oameni care cheltuie miliardul furat. Pe de altă parte, vedem că şi grupul Candu creşte din aceleaşi rădăcini. Nimeni nu mai are dubii că aceasta este de fapt una şi aceeaşi formaţiune, numai că împărţită cumva în două grupuri”, a declarat Pavel Filip în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la postul de televiziune TVR Moldova.



Din aceste considerente, democratul se miră de politicienii care sunt gata astăzi, sub orice formă, să vină cu o moţiune de cenzură şi să demită Guvernul actual, neavând calculele ce se va întâmpla mai departe. În opinia sa, această abordare este iresponsabilă, „pentru că doar atunci când vezi finalitatea unei acţiuni, atunci te poţi antrena în ea”.



Referindu-se la plecările deputaţilor din PDM, Pavel Filip a menţionat că acestea sunt consecinţele reformării şi a resetării formaţiunii. „Cei care au plecat au criticat activitatea din Partidul Democrat, însă nimeni dintre ei nu vrea să-şi asume nimic din ce a fost şi iese că doar cei care au rămas în PDM trebuie să răspundă pentru ce a fost”. În opinia sa, nimeni nu a plecat din PDM din convingeri ideologice sau din cauza divergenţelor de valori. Pavel Filip se arată convins că foştii lui colegi au plecat din formaţiune doar din interese materiale şi ştie de la deputaţii care au rămas în fracţiune cine şi când s-a apropiat de ei şi ce propuneri au fost făcute. „Asemenea oferte au primit cam toţi, inclusiv prin intermediari, rude, prieteni etc”, a spus el.



În altă ordine de idei, Pavel Filip s-a referit şi la pretinsa discuţie telefonică între preşedintele Igor Dodon şi actualul primar al capitalei, Ion Ceban, referitor la anularea alegerilor din Chişinău, pe care le-a câştigat Andrei Năstase. Democratul spune că nu poate să se pronunţe referitor la autenticitatea acesteia. Însă, în opinia sa, totul a pornit de la invalidarea acelui scrutin, atunci fiind încălcate toate liniile roşii. El spune că l-a întrebat atunci pe fostul lider al PDM, Vlad Plahotniuc, despre invalidare, iar acesta i-ar fi spus „că nu are nimic cu justiţia”.



Liderul democrat a menţionat că Vlad Plahotniuc ar fi plecat din ţară din cauza unor greşeli pe care le-a făcut. „Acum un an, PDM nu mai avea parteneri nici pe interior, nici pe exterior. Formaţiunea s-a pomenit în opoziţie, chiar dacă intrase în Parlament cu 30 de mandate”.



Despre eliberarea lui Veaceslav Platon din închisoare, Pavel Filip a spus că nu se poate da cu părerea atâta timp cât nu cunoaşte dosarul şi ce probe există. Când era premier, procurorul general de atunci vorbea despre Platon ca fiind una dintre capii celor patru grupări implicate în furtul miliardului. „Atunci nu aveam motive să nu-l cred pe procuror. Şi acum nu am motive să nu-l cred pe procurorul general, însă atunci nu exista „grupul Plahotniuc”, a spus el.

https://www.ipn.md/ro/pavel-filip-guvernul-anti-criza-nu-este-jocul-platformei-7965_1074235.html