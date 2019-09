Pavel Filip critică discursul lui Dodon la ONU: Un act ruşinos care a demonstrat că Guvernul a pierdut definitiv controlul asupra politicii externe

„Noua guvernare bifează o nouă ruşine pentru Republica Moldova pe plan internaţional. Un discurs, rostit de la înalta tribună ONU, în care, aşa cum am presupus”, a scris Pavel Filip pe pagina sa de Facebook.

Pavel Filip a subliniat că nu a auzit ferm solicitarea de retragere a trupelor străine de pe teritoriul ţării.

„Nu am auzit niciun cuvânt despre rezoluţia promovată anul trecut de delegaţia noastră – prima de acest fel din istoria ţării noastre, care cere expres retragerea forţelor militare şi muniţiilor străine din Moldova: un succes diplomatic fără precedent. Nu am asistat la un gest de cumsecădenie diplomatică prin exprimarea recunoştinţei faţă de toate statele membre ONU care au susţinut anul trecut acest efort. Nu am auzit condamnarea agresiunii militare străine, anexarea teritoriilor şi încălcarea hotarelor recunoscute internaţional în state suverane, inclusiv în state vecine”, a spus Filip.

Democratul a accentuat că „am asistat la un act ruşinos care a demonstrat un singur lucru: guvernul de la Chişinău a pierdut definitiv controlul asupra politicii externe, iar acest discurs penibil a fost scris nu la Chişinău şi nu în limba română”. „Felicitări, blocul ACUM, felicitări, dnă prim-ministru, aţi readus Republica Moldova în rândul ţărilor care vorbesc în limba rusă la tribuna ONU! Apreciem dedicaţia cu care munciţi la realizarea promisiunilor electorale ale PSRM. ”Guvernul e prea ocupat” ca să se ocupe de politica externă a ţării”, a adăugat ex-premierul. Igor Dodon a solicitat într-un discurs rostit în limba română şi în cea rusă, la tribuna Adunării Parlamentare a ONU, „recunoaşterea şi respectarea de facto a statutului de neutralitate” al Moldovei. Preşedintele consideră că doar în aşa mod poate fi rezolvat conflictul de pe Nistru. Dodon nu a vorbit despre necesitatea retragerii trupelor ruse din Transnistria, însă a salutat iniţiativa Moscovei de a lichida muniţiile din satul Cobasna.

