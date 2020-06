Pavel Filip: CNA a deschis cauze penale privind coruperea deputaţilor democraţi

„Discuţiile pornesc de la viziuni pro-europene, pro-occidentale. Ce faceţi într-o coaliţie cu Partidul Socialiştilor? După care se termină cu oferte de bani. La o parte din deputaţii noştri a mers ex-colegul nostru Vladimir Cebotari şi după discuţii a făcut oferte. Pot să vă spun că la final de discuţii le-a scris pe telefon cifra de 1 milion de dolari, care era ofertă pentru a părăsi fracţiunea Partidului Democrat şi de a adera la grupul Pro Moldova sau la grupul Şor”, a declarat Pavel Filip la o emisiune de la Moldova 1.



El precizează că practic toţi deputaţii din facţiunea PDM au avut astfel de vizitatori. Pavel Filip anunţă că a purtat discuţii despre această situaţie cu reprezentanţii Centrului Naţional Anticorupţie.



„Eu contez foarte mult că instituţiile abilitate cu funcţiile respective să investigheze şi să dea rezultate. Au fost aceste discuţii, sunt deschise şi cauze penale. Nu vă pot spune câte persoane au denunţat pentru că nu este vorba doar despre deputaţi din facţiunea Partidului Democrat, dar din câte cunosc aceşti peţitori au mai mers şi la o parte din deputaţii de la PSRM. Am avut o discuţie cu cei din instituţiile respective, le-am spus tot ce cunosc. Probabil, vor fi invitaţi şi colegii noştri şi vor da explicaţiile de rigoare”, a precizat Pavel Filip în cadrul emisiunii „Moldova în Direct” de la postul public de televiziune.



Pevel Filip spune că a relatat angajaţilor CNA tot ceea ce ştia din declaraţiile deputaţilor democraţi. „Mi-au spus colegii cine la cine a fost şi în ce modalitate i-a fost făcută oferta. Acest lucru le-am spus celor de la CNA. Am avut o discuţie şi am prezentat absolut toate datele care au fost prezentat şi mie de către colegii mei din fracţiune”.



„Tot ce cunosc este de la colegii noştri care sunt abordaţi de una sau de altă persoană. Ca să înţelegeţi, nu neapărat aceleaşi persoane merg la colegii noştri. Abordare este una destul de inteligentă. Se caută mai mulţi intermediari, astfel încât în final de cineva din colegi se apropie o rudă sau un prieten apropiat. Se alege această metodă pentru a nu exista posibilitatea de a merge şi a depune denunţuri la Procuratura Generală”.



Pavel Filip menţionează că el personal nu a fost abordat cu oferte şi „ar fi culmea obrăzniciei”. În acelaşi timp, afirmă că „suntem în Moldova şi totul este posibil”.

