Pavel Filip: Încă nu am luat decizia finală de a candida la şefia PDM

Fostul premier spune că unii membri din formaţiune îl îndeamnă să-şi înainteze candidatura, dar o decizie finală nu a fost luată. Declaraţia a fost făcută în cadrul emisiunii „Puterea a patra” de la postul de televiziune N4, transmite IPN.



„Trebuie să recunosc că sunt oameni în organizaţiile teritoriale care au venit cu această propunere şi la întrevederile cu ei şi la alte întrevederi, nu doar în teritoriu, dar mai sunt şi alţi potenţiali candidaţi, de aceea, nu am luat o decizie finală încă”, a declarat Pavel Filip.



Fostul premier spune că dorinţa lui este ca la şefia PDM să candideze mai mulţi oameni, însă, potrivit lui, acest lucru probabil nu se va reuşi.

„Aceasta era viziunea mea din start, atunci când spuneam să amânăm Congresul până după alegerile locale. Atunci am fi putut deja să elaborăm un nou model de funcţionare a unei formaţiuni politice. De ce nu – să avem mai mulţi candidaţi la funcţia de preşedinte al PDM, să meargă fiecare în organizaţiile teritoriale, să-şi prezinte viziunea şi potenţialul program pentru Partidul Democrat şi cel care întruneşte cele mai multe voturi sau se bucură de suportul mai multor membri ai PDM – să devină preşedinte de partid”, spune politicianul. În opinia lui, acest lucru nu se reuşeşte acum, însă la 7 septembrie va fi ales totuşi un preşedinte al PDM, precum şi un nou Consiliu Naţional Politic.



Pavel Filip a menţionat că nu a vorbit cu fostul preşedinte al Parlamentului, membru al PDM, Andrian Candu, despre o eventuală candidatură a acestuia la şefia PDM. „Nu am discutat cu Andrian Candu la această temă, nu am auzit să-şi fi manifestat intenţia vreodată, dar, dincolo de Andrian Candu, pe care îl respect foarte mult pentru că, din punctul meu de vedere, a fost un speaker foarte bun, avem şi alţi membri care pot face faţă la şefia partidului”, a notat democratul.



Congresul extraordinar al PDM va avea loc pe data de 7 septembrie, în cadrul căruia va fi aleasă noua conducere a formaţiunii.

