PAS, PLDM şi PDA cer demisia deputatei Valentina Buliga pentru că ar fi vinovată de condamnarea R. Moldova la CEDO

În cadrul unei acţiuni desfăşurate în faţa Parlamentului, manifestanţii au amintit că Guvernul Republicii Moldova a fost obligat să achite 7.680 de euro unui pensionar din Glodeni, pentru că a fost internat forţat la psihiatrie după ce, în 2014, a lovit-o peste faţă pe Valentina Buliga, pe atunci ministră a muncii, transmite IPN.

Manifestanţii au cerut să fie investigate acţiunile tuturor celor care au fost implicaţi în acest caz: procurorul care a cerut examinarea psihiatrică a pensionarului, judecătorul care a acceptat examinarea psihiatrică, avocatul care, deşi apăra clientul, a fost de acord cu decizia judecătorului şi cu solicitarea procurorului, poliţiştii care l-au minţit pe pensionar şi i-au spus că îl duc la poliţie, dar l-au dus la psihiatrie, dar şi medicii care au constatat că pensionarul are probleme cu sănătatea.



Comitetul Mişcării de Rezistenţă Naţională ACUM spune că despăgubirile trebuie restituite bugetului de stat de persoanele care se fac vinovate de condamnarea Republicii Moldova.



Sergiu Litvinenco, membru al Biroului Permanent Naţional al Partidului Acţiune şi Solidaritate, a declarat că toate instituţiile statului care au gestionat acest caz au încălcat legea şi Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Acest caz arată că un cetăţean este practic lipsit de drepturi atunci când este în contact cu un om al regimului, poate fi băgat la puşcările sau la psihiatrie, fără să-i fie asigurat elementar dreptul la apărare. „Valentina Buliga nu are dreptul moral să aibă calitatea de parlamentar, de reprezentant al poporului”, a spus Sergiu Litvinenco.



„Doamna Buliga a minţit atunci când a spus că a încercat să îl ierte pe acel cetăţean, dar nu a vrut procurorul. Un dosar penal este pornit doar în baza cererii. Dacă ea ar fi vrut foarte mult să discute cu acel cetăţean nevinovat, care a fost provocat să reacţioneze aşa cum a reacţionat, ea nu ar fi depus cererea şi era un gest. Guvernanţii mai degrabă ei sunt primii candidaţi la un tratament psihiatric”, a spus Chiril Moţpan, secretar general al Partidului Politic Platforma Demnitate şi Adevăr.



Potrivit liderului Partidului Liberal Democrat, Viorel Cibotaru, cazul dat este unul simptomatic şi vorbeşte, în primul rând, despre eroarea întregului sistem politic şi a celui de justiţie din Republica Moldova. „Este o eroare de sistem, întreg sistemul este responsabil”, a spus Viorel Cibotaru.



Guvernul Moldovei a fost obligat să achite 7.680 de euro despăgubiri unui pensionar din Glodeni care a fost internat forţat la psihiatrie în urma unui incident din luna mai 2014, când a lovit-o peste faţă pe Valentina Buliga, ex-ministră a muncii, în prezent deputat PDM. Atunci ex-ministra era la o întâlnire cu locuitorii raionului Glodeni. Pensionarul, fiind nemulţumit de pensia mică, i-a adresat ministrei o întrebare privind metoda de calculare a pensiei sale. Valentina Buliga a pus sub semnul întrebării, într-un mod ironic, dacă reclamantul chiar înţelegea sensul cuvintelor utilizate în întrebarea sa.

Răspunsul l-a înfuriat pe reclamant, ultimul aplicându-i o lovitură peste faţa. După incident în privinţa pensionarului a fost pornită o cauză penală pentru huliganism. La solicitarea procurorului, Judecătoria Glodeni a dispus o examinare medico-psihiatrică staţionară a reclamantului, apoi reclamantul a fost arestat de un grup de cinci ofiţeri de poliţie şi dus la Spitalul de Psihiatrie Chişinău, unde a fost ţinut mai bine de şapte zile.