PAS şi Platforma DA refuză să participe la consultările iniţiate de Igor Dodon

Vicepreşedintele Parlamentului, deputatul Platformei DA Alexandru Slusari, a declarat că „nu există niciun raţionament de a merge la asemenea consultări, nici sub aspect instituţional, nici sub aspect politic”.

„Cu preşedintele, conform Constituţiei, suntem obligaţi să discutăm doar într-un singur caz - la desemnarea candidatului la funcţia de prim-ministru”, a spus Alexandru Slusari într-un briefing de presă.

Într-o postare pe Facebook, deputatul PAS Sergiu Litvinenco a spus că Legea Supremă prevede doar două cazuri în care preşedintele cheamă fracţiunile la consultări – pentru desemnarea candidatului la funcţia de Prim-ministru şi înainte de a lua decizia cu privire la dizolvarea Parlamentului atunci când se întrunesc circumstanţele constituţionale pentru aceasta.





„Cine este Dodon la ziua de azi ca să cheme fracţiunile la consultări? Un cetăţean pe care o majoritate covârşitoare din oamenii acestei ţări l-a trimis la groapa de gunoi a istoriei! Cu un astfel de personaj noi nu avem de gând să discutăm. Şi, în general, în afară de consultări, am văzut că omul are planuri măreţe pentru viitor. Trebuie să-i spunem ferm că pentru ceea ce declară el că ar vrea să facă nu are un mandat popular. Iar exercitarea puterii în nume propriu şi fără a avea girul cetăţenilor nu este altceva decât uzurpare a puterii de stat”, a mai spus Litvinenco.