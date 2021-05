Partidul Liberal se alătură AUR Moldova pentru alegerile din 11 iulie. PUN a refuzat oferta VIDEO

Reprezentanţii AUR au purtat negocieri şi cu Partidul Unităţii Naţionale, condus de Octavian Ţîcu, însă PUN a respins propunerea de a merge în alegeri sub sigla AUR, propunând o variantă de compromis - un bloc electoral cu o siglă neutră, idee respinsă deja de AUR. Prin urmare, PUN va participa pe cont propriu în alegeri, iar în buletinul de vot vor fi cel puţin două partide unioniste.

„Am decis ca noi, cei din Partidul Liberal, să facem front comun cu Alianţa pentru Unirea Românilor, care a obţinut un rezultat excepţional în cadrul alegerilor parlamentare din România. Necesitatea opţiunii unioniste în buletinul de vot este absolut necesară. Ajunge cât am mizat pe votul util. Păstrându-ne identitatea liberală, noi, membrii Partidului Liberal am decis să participăm la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie prin alăturare la proiectul AUR. Unirea este obiectivul fundamental pe care-l avem de înfăptuit. Sunt sigur că unirea o vom face sub flamura AUR”, a declarat Dorin Chirtoacă.

Decizia a fost salutată de preşedintele Alianţei pentru Unirea Românilor, Vlad Bileţchi, care a declarat că asistăm la un moment istoric.

„Cel mai important lucru pe care-l putem face acum este să dăm dovadă de unitate în jurul aceluiaşi ideal. Alianţa pentru Unirea Românilor nu este un proiect la Bucureşti şi altul la Chişinău, ci este un proiect pan-românesc, care nu recunoaşte hotarul nedrept de pe Prut. Noi nu ne propunem să participăm la alegeri de dragul participării, dar suntem ferm convinşi că prin unitatea noastră, a tuturor celor care pledează pentru această cauză naţională, putem obţine un rezultat de cel puţin 10% în acest timp foarte scurt. Fac apel repetat către liderul PUN, Octavian Ţîcu, pentru ca toate forţele unioniste să fie împreună”, a declarat Vlad Bileţchi.

Şi liderul Uniunii Salvaţi Basarabia (USB), Valeriu Munteanu, a declarat că AUR a reuşit, într-un timp foarte scurt, să pună bazele reunificării printr-un proiect politic, ce va scrie istorie la Chişinău.

„A venit timpul ca Basarabia să ajungă acasă – în România. Cauza reunificării este tot mai aproape de realitate, întrucât acum avem şansa istorică să aducem Unirea pe agenda atât a Parlamentului de la Bucureşti, cât şi a Parlamentului de la Chişinău. În ceasul al 12-lea, unioniştii se trezesc şi conştientizează că uniţi suntem puternici”, a precizat liderul USB, Valeriu Munteanu.

Fiind prezent în cadrul conferinţei de presă în calitate de invitat special, copreşedintele AUR, senatorul şi preşedintele Comisiei pentru românii din afara graniţelor, Claudiu Târziu, s-a arătat convins că AUR va ajunge şi în Parlamentul de la Chişinău.

„AUR va intra în Parlament. AUR va fi la guvernare şi la Chişinău, şi la Bucureşti. AUR va face Unirea. Sunt sigur de acest lucru. Nu avem voie să ratăm şi am certitudinea că noi vom învinge. Am scris istorie în România, atunci când Alianţa pentru Unirea Românilor a fost surpriza de proporţii la alegerile parlamentare şi vom scrie istorie şi în Republica Moldova, cel de-al doilea stat românesc. În prezent, AUR este al doilea partid din România după ratingul de creştere a popularităţii şi a reuşit acest lucru într-un timp record. Sunt sigur că la alegerile anticipate din 11 iulie, AUR va avea un rezultat remarcabil”, a declarat copreşedintele AUR, Claudiu Târziu.