Partidele politice de la Chişinău, în febra campaniei electorale

Dacă va fi înregistrat în calitate de concurent electral, Partidul Acţiune şi Solidaritate va fi al 5-lea pe buletinul de vot. Reprezentanţii PAS spun că în această campanie nu vor aborda subiectul vectorului geopolitic, ci se vor axa pe problemele stringente cu care se confruntă oamenii.



„Noi mergem în această campanie nu pentru a face politică pentru Est sau Vest. Republica Moldova are alte probleme acum, sărăcia, pandemia, situaţia economică critică, migraţia. Noi nu vrem să ducem acum discuţia în direcţia Vest sau Est, pentru noi este important să venim cu o listă de oameni care să poată rezolva problemele pe care le-am enunţat mai sus”, a spus secretarul general PAS, Andrei Spînu, în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8.



În aşteptarea verdictului Comisiei Electorale Centrale este şi blocul electoral „Renato Usatîi”, care se va regăsi pe poziţia a 3-a în buletinul de vot, dacă va fi înregistrat. Reprezentanţii entităţii politice spun că au mers pe formula unui bloc electoral pentru a nu pierde voturi la acest scrutin.



„Noi am încercat să ne protejăm de partide-clonă. Avem situaţia din 2014 când regimul a creat o clonă a PCRM-ului care a fost aproape de a intra în Parlament. Pentru noi este important acum ca partidele-clone să nu ne ia niciun vot”, a spus reprezentantul blocului electoral „Renato Usatîi”, Ilian Caşu.



În pregătiri pentru a depune actele la CEC este şi Platforma DA. Reprezentanţii formaţiunii spun că în această săptămână îşi vor face publică lista electorală.



„Ceea ce vrem noi să oferim electoratului este o echipă care a activat în Parlament şi care acolo şi-a onorat promisiunile. Principalul nostru atu este echipa din Parlament. Mai avem pe listă nume din partid şi se va ţine cont de rezultatele fiecărei organizaţii teritoriale în alegerile prezidenţiale”, a spus secretarul general al Platformei DA, Ion Terguţă.



Partidul Schimbării, care a fost lansat oficial în martie 2021, spune că va participa la scrutinul din 11 iulie. „Noi lucrăm la formarea listei, avem grijă ca ea să fie reprezentativă. Chiar dacă suntem un partid tânăr, vom avea grijă ca reprezentanţii noştri să acopere domeniile toate domeniile, vom avea şi reprezentativitate teritorială. Echipa de decide cine va fi primul pe listă, eu nu am această ambiţie”, a spus Ştefan Gligor, liderul Partidului Schimbării.



În prezent, 6 entităţi politice au depus dosarele la CEC pentru a fi înregistrate în cursa electorală pentru scrutinul din 11 iulie. Potrivit legii, CEC are la dispoziţie 7 zile pentru exminarea dosarelor, din momentul depunerii actelor.