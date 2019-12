Până săptămâna viitoare vor fi semnate amendamentele la contractul de furnizare a gazelor în Republica Moldova

Formula de stabilire a preţului de achiziţie a gazelor naturale rămâne neschimbată. Preţul va fi determinat trimestrial. Preliminar, preţul mediu anual va fi de 173-175 de dolari pentru o mie de metri cubi.



Ce ţine de acordurile de operare cu Ucraina, Vadim Ceban spune că textul acestora a fost definitivat. Este vorba de acorduri tehnice pentru toate punctele de interconectare şi contracte de transport. Cât ţine de transportarea gazelor prin coridorul transbalcanic, au fost semnate deja acordurile cu toţi operatorii.



Referindu-se la tariful pentru consumatorii finali, Vadim Ceban consideră că este contrar metodologiei ca o întreprindere care are devieri financiare în minus, acumulate în perioada 2011-2018, să micşoreze tariful la gazele naturale. Urmează discuţii cu ANRE şi, dacă se va cădea de acord pentru un grafic de eşalonare a acestor devieri, atunci tariful pentru anul viitor la gaze va putea rămâne neschimbat.



În tariful actual pentru consumatorii finali este inclus preţul de achiziţie a gazelor în mărime de 178 de dolari pentru o mie de metri cubi. Dar preţul mediu anual de achiziţie de la „Gazprom” în acest an este estimat la 222 de dolari pentru o mie de metri cubi.



Precizând la datoriile pentru gazele achiziţionate, Vadim Ceban a spus că acestea se ridică la 7,4 miliarde de dolari datorii, majoritatea revenind regiunii transnistrene. Partea dreaptă a Nistrului are datorii de 715 milioane de dolari, o parte fiind penalităţile. Datoria de bază este de 450 de milioane de dolari şi Vadim Ceban spune că mizează pe suportul Guvernului pentru a găsi o soluţie.



Pentru anul viitor, din 12 reţele de distribuţie în regiune va fi creată una singură, care va fi responsabilă de distribuţia gazelor naturale pentru întreg teritoriul ţării. Aceasta va permite optimizări de costuri administrative. De asemenea, întreprinderea planifică să intre în unele activităţi nereglementate de business, cum ar fi dezvoltarea staţiilor de alimentare a autovehiculelor cu gaze naturale comprimate.