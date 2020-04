Opoziţia parlamentară acuză guvernarea PSRM-PDM că ignoră iniţiativele privind lupta cu COVID-19

„Trebuie să ne consolidăm ca societate şi clasă politică, să apreciem ce fac autorităţile bine şi să criticăm, dar atunci când criticăm să venim cu propuneri care ar aduce beneficii societăţii, beneficii în lupta cu coronavirusul, astfel ca să ieşim din această criză cu cât mai puţine prejudicii. Trebuie să existe transparenţă pe tot parcursul, nu doar într-o anumită perioadă. Trebuie să înţelegem dacă în spatele unor tranzacţii există interese financiare. Trebuie să fie o comunicare corectă şi la timp în aşa fel încât regulile democraţiei să fie respectate”, a declarat liderul grupului parlamentar Pro Moldova Andrian Candu în cadrul emisiunii „Politica Nataliei Morari” de la postul de televiziune TV8.



Deputatul Platformei DA, Alexandru Slusari, afirmă că în ultimele două săptămâni formaţiunea din care face a înaintat zeci de iniţiative care ar ajuta în lupta împotriva COVID-19, însă toate acestea au fost ignorate de către guvernare.



„Domnul Chicu iese şi spune că nu are nevoie de iniţiativele opoziţiei pentru că sunt foarte multe şi nu are cine lucra cu ele, că nu are nevoie de sfaturi, că ştie foarte multe. Când vine cu astfel de mesaje, stai şi te gândeşti cât de sincer îşi doreşte cineva această consolidare. Ştiu că această abordare nu vine din partea premierului Chicu, asemenea abordate împiedică consolidarea societăţii. Platforma DA îşi doreşte această consolidare şi în cele două săptămâni a înaintat zeci de iniţiative concrete, o parte nici cheltuieli bugetare nu necesită. Noi suntem gata pentru o colaborare, deoarece vedem ce se face în societate”, a precizat Alexandru Slusari.



Declaraţiile celor doi deputaţi au venit în contextul în care guvernarea a criticat de mai multe ori afirmaţiile făcute public de către opoziţie şi societate civilă.



„Uneori îmi pare că particip la un spectacol al absurdului cu acuzaţii gratuite, teorii care îmi par niţel straniu. Dvs. vreţi să ajutaţi, dar cine vă încurcă, vreţi să daţi bani, măşti, echipamente de protecţie, iar Dodon şi Chicu zic că nu ne trebuie şi le da foc?”, a menţionat Bogdan Ţârdea.



Deputatul PSRM a asociat actuala situaţie din ţară cu războiul, menţionând că toate lumea trebuie să se mobilizeze.



„La război e ca la război, naţiunea se mobilizează. Ies toţi ca unul, se uită de luptele de clasă, clan, luptele partinice. Dacă o casă arde, un ţăran aleargă să stingă focul. În jur stă jumătate de sat care se strică de râs, iar jumătate îl critică. Iată aceeaşi situaţie e la noi. Orice acţiune a autorităţilor nu este aşa cum trebuie, totul e rău, totul e negativ?”, a punctat oficialul.