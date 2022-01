Opoziţia şi guvernarea de la Chişinău, pe baricade după instituirea stării de urgenţă

De cealaltă parte, guvernarea spune că menţinerea stării de urgenţă pentru o perioadă de 60 de zile este necesară întrucât piaţa internaţională a gazelor naturale este una imprevizibilă.



Reprezentanţii fracţiunii Partidului Şor din Parlament spun că ridicarea stării de urgenţă trebuia să aibă loc imediat după anunţul Moldovagaz privind efectuarea plăţilor integrale către Gazprom. Astfel, fiind epuizat şi riscul sistării livrării gazului.



„Banii au fost transferaţi, aparent problema a fost soluţionată, de ce este necesară starea de urgenţă pentru o perioadă de 60 de zile? Înţeleg că vor fi alocate fonduri din bugetul de stat şi pentru celelalte luni. Sub paravanul stării de urgenţă sunt scoase fonduri din bugetul de stat, ceea ce ne oferă dreptul să spunem că are loc furtul zilnic al banului public. Cândva exact în acest mod au fost acordate garanţiile de stat”, a spus deputatul Partidului Şor, Marina Tauber în cadrul emisiunii „Пятница с Анатолием Голя” de la RTR Moldova.



În acelaşi timp, reprezentanţii fracţiunii Blocului PCRM-PSRM spun că instituirea stării de urgenţă este complet inoportună şi inexplicabilă în condiţiile unui Parlament funcţional care putea aproba alocarea banilor din bugetul de stat către Moldovagaz.



„Situaţia de urgenţă a început în Republica Moldova de la 11 iulie 2021, atunci când a câştigat PAS. Criza din sectorul energetic este cauzată de incompetenţă. Din cauza acestei incompetenţe suferă oameni, are de suferit imaginea ţării pe plan extern, în condiţiile în care o ţară nu poate achita 32 de milioane de dolari. Este amuzant. 75 de milioane de dolari au alocat pentru procurarea armamentului de la americani, atunci erau bani. Bani pentru majorarea salariilor judecătorilor Curţii Constituţionale sunt, iar 32 de milioane nu se găsesc. Parlamentul este funcţional, în Parlament PAS are majoritate, este un Guvern unde fiecare ministru este din partea acestui partid, este Preşedinţia, de ce era nevoie de instituirea stării de urgenţă? Dacă ar fi venit premierul în Parlament şi ar fi spus că are nevoie de aprobarea a 6 proiecte de lege, cine nu le-ar fi votat?”, a spus deputatul Blocului PCRM-PSRM, Vladimir Odnostalco.



De cealaltă parte, reprezentanţii guvernării spun că instituirea stării de urgenţă nu presupune limitarea accesului mass-media la informaţii publice şi nici interzicerea protestelor.



„Starea de urgenţă a fost instituită în legătură cu situaţia din sectorul energetic. Starea de urgenţă n-are legătură cu interzicerea protestelor, opoziţia cu succes a protestat la Preşedinţie, reprezentanţii unei profesii au avut o acţiune de protest, fără nicio constrângere. Instituţiile media absolut transparent şi liber reflectă toate evenimentele. Nu cred că i-au fost cuiva restrânse drepturile şi libertăţile în urma instituirii stării de urgenţă”, a spus deputatul PAS, Vitalie Jacot.



Starea de urgenţă a fost instituită la nivel naţional pentru o perioadă de 60 de zile. Potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă este dispusă, la necesitate, raţionalizarea consumului de gaze naturale, instituirea unor instrumente rapide de colectare a plăţilor de la consumatori pentru gazele naturale folosite. De asemenea, poate avea loc instituirea unui regim special de procurare a gazelor naturale în regim rapid sau alocarea mijloacelor financiare pentru asigurarea procurării volumelor necesare de gaze naturale, în caz de necesitate.