Opoziţia va depune o moţiune de cenzură împotriva Guvernului Gavriliţa: Sunt necesare alegeri anticipate

Reprezentantul Blocului PCRM-PSRM spune că monopolul unui singur partid devine periculos, iar cetăţenilor trebuie să le fie oferită oportunitatea de a da note actualei guvernări la alegerile parlamentare anticipate.



La un an de la învestirea Guvernului condus de Natalia Gavriliţa, opoziţia parlamentară califică activitatea actualului Executiv drept lipsită de viziune. Vicepreşedintele Parlamentului spune că Guvernul n-are un plan bine structurat anticriză şi ignoră complet principiul meritocraţiei din procesul de promovare a oamenilor în funcţii. Vlad Batrîncea spune că opoziţia va încerca demiterea Guvernului prin moţiune de cenzură.



„Trebuie să-şi recunoască greşelile, inclusiv la capitolul politicii de cadre. A fost promovat un Guvern de partid, după criterii netransparente, avem miniştri anonimi sau slab pregătiţi care nu sunt capabili să vină cu măsuri anticriză. Ne gândim la moţiune de cenzură. După un an de zile putem concluziona că acest Guvern nu furnizează rezultate, nu corespunde aşteptărilor cetăţenilor. Sunt necesare alegeri anticipate şi cetăţenii să decidă în cine au încredere. Cetăţenii trebuie să aibă oportunitatea fie să reconfirme mandatul oferit PAS, fie să aleagă alte partide. Dar e clar că viitoarea guvernare trebuie bazată pe compromis”, a spus Vlad Batrîncea în cadrul emisiunii „Rezoomat cu Ileana Pîrgaru” de la RliveTV.



Vlad Batrîncea spune că guvernarea unui singur partid în Republica Moldova prezintă numeroase riscuri. Potrivit politicianului, este examinată şi posibilitatea organizării unor proteste antiguvernamentale fără drapele de partid.



„Un Guvernul care aparţine în exclusivitate unui singur partid politic şi-a demonstrat incapacitatea, un singur partid politic nu are viziuni, nu are cadre. Acest monopol politic devine periculos pentru ţară prin subordonarea politică la Moldova1, subordonarea justiţiei, lipsă de transparenţă în gestionarea banilor publici. O majoritate parlamentară din două-trei partide ar asigura mai multă transparenţă şi dezbateri. Pentru că aceasta este structura societăţii din Republica Moldova. Proteste vor mai fi, dar ele trebuie să fie naţionale, trebuie să existe o agendă naţională care consolidează cetăţenii”, a mai spus vicepreşedintele Parlamentului.



Guvernul condus de Natalia Gavriliţa a fost învestit la 6 august 2021 cu voturile a 61 de deputaţi PAS. Pentru ca proiectul moţiunii de cenzură să treacă testul Parlamentului sunt necesare cel puţin 51 de voturi. În prezent, guvernarea PAS deţine în Parlament 63 de mandate din 101.