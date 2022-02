Opinii. Revenirea lui Dorin Recean în viaţa publică, trambulină pentru o nouă funcţie

De cealaltă parte, reprezentanţii guvernării spun că numirea lui Recean în calitate de consilier prezidenţial a avut loc în contextul în care şeful statului are încredere deplină în capacităţile sale profesionale.



Reprezentanţii guvernării califică drept nefondate criticile la adresa lui Dorin Recean. Potrivit deputatului PAS, Radu Marian, criteriile de bază la crearea echipei prezidenţiale sunt profesionalismul şi integritatea, iar Dorin Recean deţine aceste calităţi.



„Există o încredere din partea preşedintelui Republicii Moldova privind persoana lui Dorin Recean, încredere în capacităţile sale de a-şi asuma această funcţie importantă. Faptul că a fost nu ştiu ce la PLDM, multă lume a fost la PLDM, acolo a fost multă lume care are reputaţie îndoielnică, dar a fost şi multă lume bună. Şi eu am fost susţinător PLDM, dar nu mă faceţi automat corupt şi compromis. PAS îşi asumă guvernarea, noi ne-am asumat să facem ordine, inclusiv pe filiera de securitate şi atât timp cât preşedintele angajează un om, îşi asumă decizia”, a spus deputatul PAS, Radu Marian, în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8.



De cealaltă parte, reprezentanţii opoziţiei extraparlamentare şi comentatorii politici se arată convinşi că guvernarea pregăteşte candidatura lui Dorin Recean pentru o funcţie înaltă în stat, iar numirea sa în calitate de consilier prezidenţial are menirea de a testa gradul de toleranţă al societăţii.



„Preşedintele încearcă acum să modeleze o nouă formulă de Guvern, pentru că acest Guvern oricât l-ar iubi PAS-ul, nu va ţine mult. În această criză în care ne aflăm, cu toate aceste scumpiri, sigur că se va plăti, la un moment dat, un preţ politic. Şi acest preţ politic va fi căderea actualului Guvern. Dorin Recean a figurat pe o listă scurtă a PAS-ului pentru funcţia de prim-ministru. El a fost plimbat de la funcţia de prim-ministru spre cea de ministru al economiei, ca acum să ajungă în această ipostază”, a spus reprezentantul Platformei DA, Ion Terguţă.



„Nu cred că doamna preşedinte şi toţi cei care o consiliază nu au anticipat valul de reacţii negative, odată cu numirea în funcţie a lui Dorin Recean. Impresia este că oamenii care l-au readus pe Recean într-o funcţie de stat, au intenţia şi scopul de a testa opinia publică. Această numire poate fi o trambulină către o altă funcţie”, a spus comentatorul politic, Ilian Caşu.



Fostul ministru de Interne în Guvernul Filat şi guvernul Leancă, Dorin Recean, a fost numit vineri, prin decret prezidenţial, secretar al Consiliului Suprem de Securitate şi consilier al preşedintelui Maia Sandu pe domeniul apărării şi securităţii naţionale. Recean şi-a preluat funcţia din data de 7 februarie.