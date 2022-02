Opinii. Moldova trebuie să fie pregătită pentru următoarele acţiuni ale Rusiei

Fostul ministru al Apărării, Vitalie Marinuţa, spune că discursul lui Vladimir Putin privind recunoaşterea aşa-zisei independenţe a republicilor separatiste Doneţk şi Lugansk a demonstrat ambiţiile expansioniste ale liderului de la Kremlin. Marinuţa spune că Republica Moldova ar putea fi următoarea ţintă a Rusiei, iar scenariul unui război, în sensul clasic al cuvântului, prinde tot mai mult contur.



„A existat o frază în discursul lui Putin care a atras atenţia. El spune că toate teritoriile fostei Uniuni Sovietice sunt fostele teritorii ale Rusiei, a menţionat şi Novorossia. Deci, în capul lui Putin este acapararea tuturor teritoriilor fostei Uniuni Sovietice sub conducerea Kremlinului. N-aş fi atât de încrezător că Federaţia Rusă se va opri la Doneţk şi Lugansk. În planificarea ruşilor, 10-15 ani nu reprezintă atât de mult. Noi trebuie să fim gata pentru următorii paşi ai Rusiei. Sunt de acord cu fostul premier Sturza care a scris că Moldova, Finlanda, Polonia şi alte ţări pot considera că sunt în vizorul Federaţiei Ruse. Practic, am putea să ne pregătim pentru un război”, a spus Vitalie Marinuţa în cadrul emisiunii „Freedom” de la TV8.



Pe 22 februarie, preşedintele Vladimir Putin a declarat că Federaţia Rusă respectă suveranitatea celorlalte republici ex-sovietice, iar Ucraina reprezintă o excepţie întrucât s-ar afla sub control străin. De asemenea, Putin a respins ideea reconstruirii unui imperiu, asigurându-l pe omologul său azer, Ilham Aliev, aflat în vizită la Kremlin, că „acest lucru nu este deloc real”.



„Putin a declarat asta în mod simbolic în faţa preşedintelui unei ţări ex-sovietice, Azerbaidjan, care este o altă ţară cu probleme teritoriale. Putin se consideră un actor istoric foarte important, el se pune în aceeaşi pleiadă cu predecesorii săi, conducătorii Uniunii Sovietice şi consideră că trebuie să îndrepte greşelile lor, el se consideră continuatorul lor legitim”, a spus comentatorul politic, Valeriu Paşa.



În acelaşi timp, reprezentanţii societăţii civile de la Chişinău spun că Ucraina se află acum într-o situaţie extrem de dificilă, cu perspectiva unei invazii militare şi cu o economie care se ruinează brusc.



„Ucraina suportă pierderi economice enorme, s-au retras investitorii. Din punct de vedere militar, s-au întărit şi s-au organizat foarte bine. Totuşi, nu ştiu în ce măsură sunt în stare să facă faţă unei armate precum cea a Federaţiei Ruse. Ei au recunoscut că nu vor rezista Rusiei foarte mult. Dar preşedintele Zelensky are un comportament adecvat. El dă de înţeles că ţara este gată să rezolve problemele pe cale paşnică, adică nu cedează provocărilor care vin din partea Federaţiei Ruse”, a spus directorul executiv Promo-Lex, Ion Manole.



În contextul recunoaşterii de către Federaţia Rusă a aşa-zisei independenţe a republicilor Doneţk şi Lugansk, ieri, preşedintele Maia Sandu a declarat că Republica Moldova condamnă vehement acţiunile ostile faţă de Ucraina şi susţine ferm suveranitatea şi integritatea teritorială a ţării vecine. De asemenea, şeful statului a făcut apel la calm şi solidaritate în rândul cetăţenilor. În acelaşi timp, preşedintele a cerut instituţiilor media să nu manipuleze opinia publică şi să ofere informaţii veridice cu referire la situaţia din regiune.