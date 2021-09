Opinii: Deschiderea secţiilor de vot pentru alegerile din Rusia în stânga Nistrului reprezintă o sfidare

Deşi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene de la Chişinău a solicitat Moscovei să se abţină de la deschiderea celor 27 de secţii de votare în stânga Nistrului, având în vedere imposibilitatea asigurării condiţiilor de securitate necesare desfăşurării scrutinului, acest lucru nu s-a întâmplat.



„Este un mesaj foarte clar din partea autorităţilor Republicii Moldova că se încalcă suveranitatea şi independenţa ţării. Aceste acţiuni dau peste cap declaraţiile anterioare ale Rusiei care spunea că recunoaşte Republica Moldova în integralitatea sa, împreună cu raioanele de est ale ţării. Noi suntem plasaţi pe plan internaţional în rând cu regiunea Crimeea. De facto, Rusia a recunoscut că deţine controlul în regiunea transnistreană”, a spus Teodor Cârnaţ în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8.



În acelaşi timp, comentatorii politici spun că guvernarea evită un ton mai dur în raport cu Moscova şi pretinsele autorităţi de la Tiraspol pentru a evita tensionarea situaţiei.



„Moscova nu găseşte de cuviinţă să respecte ordinea internaţională în raport cu nimeni, cu atât mai puţin în raport cu Republica Moldova. Chişinăul împreună cu Ucraina are destule instrumente acum pentru a dezamorsa intenţiile Tiraspolului de a creşte temperatura negocierilor şi pretinsele autorităţi de la Tiraspol ar trebui acum să fie mai cuminţi. Trebuie să fie prezentată o notă de protest ca să se înţeleagă că nu acceptăm un asemenea lucru. Noua putere are nevoie de linişte ca să îşi pună în aplicare proiectele ce vizează teritoriul necontrolat”, a spus comentatorul politic Vlad Ţurcanu.



Reprezentanţii puterii spun guvernarea încearcă să aibă o atitudinea echilibrată în raport cu Federaţia Rusă şi că legitimitatea votului de la secţiile deschise în regiunea transnistreană ar trebui pusă la îndoială.



„Când e vorba de o asemenea sfidare a suveranităţii ţării, noi am avut o atitudine pe care am manifestat-o printr-un document. Nu trebuie să facem paşi revoluţionari, ci să respectăm buchea diplomaţiei. Mai avem şi problema exprimării votului. Alegeri libere şi corecte înseamnă exprimarea liberă a votului, dar cine poate să ne asigure că pe un teritoriu necontrolat de autorităţile constituţionale acest vot a fost liber exprimat?”, s-a întrebat deputatul PAS, Vasile Grădinaru.



Ministerul de Externe de la Chişinău spune că a comunicat părţii ruse despre lipsa impedimentelor pentru deschiderea secţiilor de votare doar în localităţile aflate sub controlul autorităţilor constituţionale ale Republicii Moldova. Sfidând opinia diplomaţiei de la Chişinău, pentru alegerile legislative pentru Duma de Stat au fost deschise 27 de secţii de vot şi în regiunea transnistreană.