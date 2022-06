Octavian Ţîcu: Vizita Maiei Sandu la Kiev ar fi fost mult mai curajoasă dacă avea loc mai devreme

Octavian Ţîcu califică drept întârziată, însă extrem cu importantă vizita Maiei Sandu la Kiev. Octavian Ţîcu spune că războiul din Ucraina şi contextul geopolitic creează premisele soluţionării conflictului transnistrean.



„Această vizită are loc într-un context în care Republica Moldova are legitimitate, statutul de ţară candidată şi intrarea sub umbrela UE deschide porţile unui next level. Vizita Maiei Sandu, care s-a lăsat aşteptată, ar fi fost mult mai curajoasă dacă avea loc mai devreme, atunci când au fost preşedinţii ţărilor baltice, al Poloniei. Să fie clar, noi nu mai avem ce pierde, nu mai avem de cine să ne temem. Atât timp cât Odessa nu cade, din regiunea transnistreană nu va fi un atac, iar Rusia are resurse limitate pentru a ne închide gura. Avem o susţinere plenipotenţiară, inclusiv, cu declaraţii clare că ne putem înarma, ne vor da arme pentru menţinerea neutralităţii. Această poziţie fermă ne va ajuta să discutăm la alt nivel şi cu regiunea transnistreană. Războiul ne oferă posibilitatea să scăpăm de această enclavă”, a spus Octavian Ţîcu în cadrul emisiunii „Secretele Puterii” de la JurnalTV.

Deputatul PAS Oazu Nantoi consideră că „schimbarea statutului Ucrainei şi Republicii Moldova în ţări candidate ne obligă la parteneriat, la depăşirea problemelor din trecut.”

„Odată cu agresiunea Rusiei avem interese comune şi riscuri comune, se cere colaborare. Să sperăm că acest parteneriat va fi unul constructiv şi eficient”, a spus Oazu Nantoi.



Potrivit preşedintelui Partidului Schimbării, Ştefan Gligor, odată cu obţinerea statutului de ţară candidată la aderare, Republica Moldova trebuie să fie pregătită pentru a răspunde ferm unui eventual atac militar.



Ştefan Gligor spune că războiul din Ucraina obligă Republica Moldova să se pregătească pentru un eventual atac militar, mai ales că există disponibilitate din partea partenerilor occidentali de a oferi sprijin la modernizarea Armatei Naţionale.



„A fi neutru nu înseamnă a fi lipsit de capacitate de apărare. Cu cât mai slabi suntem din punct de vedere militar, cu atât mai infimă ne este neutralitatea. Noi trebuie să transmitem un mesaj clar că, dacă vom fi atacaţi, ne vom apăra cu dârzenie, aşa mici cum suntem. Noi trebuie să avem claritate pe reforma Armatei Naţionale, armata trebuie să fie modernă, eficientă”, a spus preşedintele Partidului Schimbării, Ştefan Gligor.

Preşedintele Maia Sandu s-a aflat luni, 27 iunie, în prima sa vizită la Kiev de la izbucnirea războiului rus. În timpul discuţiilor cu omologul său ucrainean, Maia Sandu şi-a exprimat admiraţia pentru curajul cu care ucrainenii îşi apără ţara, dând asigurări că Republica Moldova e alături de Ucraina.



Maia Sandu a menţionat că Republica Moldova va continua să sprijine refugiaţii ucraineni şi va consolida capacitatea de transport şi de tranzit pe teritoriul său pentru a organiza coridoare de transport de mărfuri dinspre şi înspre Ucraina. Şefa statului a fost însoţită la Kiev de vicepremierul Andrei Spînu şi de consilierul prezidenţial, Dorin Recean.