Octavian Ţîcu: „Igor Dodon trebuie să înţeleagă că el nu e Putin şi Moldova nu e Rusia”

Octavian Ţîcu a dat de înţeles că nu doar el este cel care nu este de acord cu anumite iniţiative venite din partea Socialiştilor, subliniind că „lucrurile sunt complicate în interiorul Blocului”.





„Pentru că Socialiştii vorbesc despre un acord de lungă durată, ceea ce nu cred că va fi susţinut de foarte mulţi deputaţi. Eu cred că este nocivă continuarea acestei alianţe, sub orice formă. Modul de acţiune a Blocului ACUM şi a PSRM este diferit. Socialiştii vin cu o experienţă deja testată în relaţiile pe care le-a avut cu PD, de complicitate la regimul oligarhic. Ei negociază cu oamenii PD foarte deschis, ca în târg. Noi nu putem aşa, noi suntem de o altă factură. Şi atunci, aceşti oameni desigur că vin în câmpul socialiştilor. Asta s-a întâmplat şi la aceste concursuri”, a menţionat parlamentarul într-un interviu pentru Europa Liberă.









„Putem vorbi de unde vine această reticenţă. Ea nu e legată doar de Zinaida Greceanîi. Este legată în general de contextul în care s-a încropit această coaliţie după discuţiile cu Kozak (vicepremierul Rusiei). Discuţia a avut loc între trei mai puteri, unde una putea fi evitată (făcânt aluzie la Rusia) şi noi am discutat în Bloc acest lucru. Această decizie s-a luat în Bloc, prin vot, iar patru oameni au fost categoric împotriva întâlnirii cu Kozak, doisprece oameni au votat pentru a merge eşalonul doi şi opt oameni au votat să se meargă in corpore. Această decizie a fost schimbată fără ca restul oamenilor să cunoască. Părerea mea este că această întâlnire cu Kozak era inutilă pentru noi. Ea ne-a expus şi a întărit ideea că Moscova ne-ar fi influenţat, ceea ce nu este adevărat până la capăt. Socialiştii oricum ar fi venit la negocieri”, a spus Ţîcu.









Octavian Ţîcu a dezvăluit că dânsul este unicul deputat din alianţa PSRM-ACUM care nu a semnat acordul de formare a unei coaliţii între cele două forţe politice.

