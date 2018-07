„Nu avea cum să nu vină”. Andrei Năstase salută mesajul critic al Ambasadei SUA la adresa majorităţii parlamentare

„După ce am deconspirat laundromat-ul rusesc, precedat de atacurile raider şi am prezentat FBI toate datele legate de aceste crime împotriva poporului meu, azi am aşteptat acest comunicat, ştiam că va veni. Nu avea cum să nu vină. Iar din acest moment, şi până la sancţiunile personalizate pentru proxenetul penal şi politic Plahotniuc, dar si pentru membrii anturajului său penal, sunt sigur, nu a mai rămas mult”, a declarat Andrei Năstase într-o postare pe Facebook.

Ambasada SUA la Chişinău a anunţat că „este extrem de dezamăgită de adoptarea legislaţiei care va diminua capacitatea Moldovei de a combate spălarea banilor”. Potrivit reprezentanţei diplomatice, legea privind declaraţia voluntară şi stimularea fiscală (numită şi legea amnistierii capitalului) legitimează furtul şi corupţia şi va dăuna climatului de afaceri al Republicii Moldova. Amintim că majoritatea parlamentară a adoptat joi, 26 iulie, legea privind declararea voluntară şi stimularea fiscală.

Aceasta presupune că persoanele care anterior nu şi-au declarat veniturile, imobilele, maşinile şi alte bunuri, le pot declara şi legaliza contra unei taxe de 3% din sumă.



Opoziţia parlamentară şi cea extraparlamentară a criticat iniţiativa guvernării, precizând că aceasta ar putea duce la legalizarea mijloacelor financiare sustrase anterior si sistemul bancar moldovenesc. De partea cealaltă, preşedintele Parlamentului, democratul Andrian Candu, a lăudat adoptarea respectivei iniţiative. Speakerul a spus că este vorba de un „mecanism care va reduce economia tenebră din Republica Moldova”.