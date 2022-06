„Nu am experienţă în a fi corupt”. Reacţia procurorului Iarmaliuc după ce Dodon l-a acuzat că nu are experienţă profesională VIDEO

În replică, Iarmaliuc a afirmat: „Eu poate nu am experinţă în a fi corupt, în a lua bani, în a hotărî întrebări. Sunt un procuror tânăr, care nu a activat în alte regimuri, procuror absolvent al Institutului Naţional al Justiţiei. (...) Faptul că am doar câţiva ani de experienţă, nu înseamnă că nu am competenţă”.





Amintim că Igor Dodon rămâne în arest la domiciliu pentru 30 de zile, după ce Curtea de Apel a respins recursul procurorilor privind eliberarea unui mandat de arestare preventivă pe numele fostului preşedinte. Dodon a respins toate acuzaţiile şi a menţionat că dosarele penale au fost fabricate la comanda Maiei Sandu pentru a distrage atenţia cetăţenilor de la problemele actuale.

„Îmi exprim neîncrederea şi dezacordul cu procurorii care duc acest caz”, a precizat Dodon.