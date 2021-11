Nicu Popescu: Sper ca în câteva săptămâni UE să se implice în problema ecologiei Nistrului

„Este un subiect pe care îl discutăm atât cu partenerii noştri din Ucraina, cât şi cu partenerii noştri din UE. În declaraţia comună pe care am emis-o împreună cu Uniunea Europeană după Consiliul de Asociere de la Bruxelles, din 28-29 octombrie, situaţia din jurul râului Nistru este menţionată explicit”, a declarat viceprim-ministrul Nicu Popescu, ministru de externe, răspunzând în cadrul unei conferinţe de presă la întrebarea IPN cu privire la relaţiile dintre Republica Moldova şi Ucraina. Calificând situaţia în jurul râului Nistru ca fiind una „delicată”, Nicu Popescu şi-a exprimat speranţa că, în câteva săptămâni, UE se va implica în găsirea unei soluţii.



„Actualmente, împreună cu Ucraina efectiv discutăm, pregătim o adresare comună către Uniunea Europeană pentru a o invita să ne ofere o evaluare ecologică a râului Nistru, a impactului hidrocentralei asupra râului, dar şi să ne ajute – pe noi, cu partea ucraineană – să găsim soluţii la eventuale probleme, care deja sunt vizibile în albia şi în jurul râului Nistru, pentru a minimiza şi a evita astfel de probleme ecologice”, a precizat Nicu Popescu.



Vicepremierul şi-a exprimat speranţa că Republica Moldova şi Ucraina vor ajunge la un acord şi vor finaliza discuţiile pe marginea acestei adresări către UE în următoarele săptămâni. „Din momentul în care vom trimite această solicitare la UE, deja vrem să instituţionalizăm acest dialog pe marginea ecologiei râului Nistru, între Ucraina, UE şi Republica Moldova, pentru a minimiza problemele din zonă”, a precizat Nicu Popescu.



Şeful diplomaţiei moldoveneşti a menţionat că riscurile cu care se ciocneşte Republica Moldova sunt comune şi pentru anumite raioane din Ucraina „şi aici este un interes comun, atât al nostru, cât şi al regiunilor aferente Republicii Moldova de pe partea ucraineană. Cel puţin în dialogul pe care îl am eu cu colegii noştri de la Kiev, ei spun foarte deschis că şi-ar dori să găsim o soluţie pentru că aceste evoluţii negative de pe râul Nistru vor afecta inclusiv cetăţenii Ucrainei”, a explicat Nicu Popescu.



Întrebat dacă autorităţile de la Chişinău intenţionează să recupereze partea care i-a aparţinut Republicii Moldova din barajul de la Naslavcea, cedat Ucrainei pe vremea Guvernului Filat, Nicu Popescu a răspuns că reprezentanţii diplomatici ai Republicii Moldova şi ai Ucrainei discută întregul spectru al întrebărilor care apar în relaţiile bilaterale. „Reieşim din faptul că acele acorduri care au fost obţinute, de obicei sunt obţinute în baza compromisurilor, a unor paşi făcuţi în întâmpinare. Nu pot exista acţiuni unilaterale care pun sub semnul întrebării întreg spectrul relaţiilor. În acest sens, discutăm toate chestiunile, dar trebuie să înţelegem că tot ce a fost construit în relaţiile cu Ucraina până în acest moment şi tot ce vom construi în sensul unor noi acorduri, a unor noi paşi în vederea rezolvării unor probleme, a unor noi posibilităţi de dezvoltare a infrastructurii – aceasta întotdeauna se face împreună, prin dialog şi prin acorduri care servesc intereselor ambelor ţări. Nu există acorduri care se bazează exclusiv pe careva acţiuni unilaterale. Într-un asemenea caz nu ar fi vorba de acorduri, ci de altceva”, a explicat Nicu Popescu.



În contextul relaţiilor bilaterale moldo-ucrainene, Nicu Popescu s-a referit şi la problema proprietăţilor Republicii Moldova de pe teritoriul actual al Ucrainei. Ministrul de externe a menţionat că problema „nu a fost rezolvată integral în ultimii 30 de ani”. „Continuăm dialogul cu partea ucraineană. Coordonarea dintre Ministerul de Externe şi Agenţia Proprietăţii Publice este destul de intensă. Sunt probleme şi în sistemul judiciar din ţara vecină. Sunt mai multe situaţii complexe, dar încercăm să rezolvăm. Foarte des auzim de cazuri specifice unde apar probleme, dar în acelaşi timp, în paralel încercăm să găsim şi o soluţie per ansamblu”. Nicu Popescu a specificat că dialogul este complicat şi el ţine de mai multe aspecte, inclusiv legate de funcţionarea instituţiilor, atât în Republica Moldova, cât şi în Ucraina.