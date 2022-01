Nicu Popescu: Prioritatea MAE în 2022 este diplomaţia economică

„În aceste cinci luni am demonstrat că suntem o diplomaţie a faptelor concrete. Prin urmare, îmi doresc ca pentru anul ce vine să bifăm împreună trei puncte esenţiale de pe harta noastră diplomatică: integrare europeană continuă şi la viteză accelerată, menţinerea calmului internaţional în jurul Republicii Moldova, care ar permite agenda de reforme ambiţioase solicitate de cetăţeni şi consolidarea prieteniilor şi parteneriatelor noastre în lume”. Declaraţia aparţine viceprim-ministrului, ministrului afacerilor externe şi integrării europene, Nicu Popescu, citat de IPN.



„Sunt bucuros de faptul că în acest an ţara noastră s-a regăsit pe un drum ferm spre Uniunea Europeană”, a menţionat Nicu Popescu într-un bilanţ al activităţii pe anul 2021. Republica Moldova a promovat „o politică externă activă, orientată să scoată Moldova din izolare internaţională care să ofere ţării noastre un context calm şi stabil pentru reforme şi integrare europeană, restabilirea dialogului firesc cu prietenii noştri în exterior şi susţinerea temerară a diasporei”, a specificat şeful diplomaţiei moldoveneşti.



Printre realizările în materie de politic externă în 2021Nicu Popescu a menţionat „dezizolarea”. Oficialul s-a întâlnit şi a stabilit contactul direct cu omologii din 17 state membre ale Uniunii Europene: România, Franţa, Polonia, Grecia, Austria, Letonia, Lituania, Estonia, Cehia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Cipru, Danemarca, Portugalia şi Ungaria. „Fiecare astfel de întrevedere a permis să promovăm interesele Republicii Moldova în plan politic, economic şi de securitate”, a menţionat Nicu Popescu. Împreună cu partenerii se construiesc poduri diplomatice, instituţionale şi culturale, dar şi poduri energetice, rutiere, feroviare, legături ale reţelelor electrice, coordonare şi ajutor în combaterea pandemiei de COVID.



O altă realizare este „dezvoltarea europeană”. „În acest an, împreună cu echipa de la Guvern am reuşit să deblocăm finanţarea externă pentru ţara noastră şi datorită acesteia, vom schimba în bine viaţa oamenilor. 285 de milioane de euro este doar valoarea acordurilor financiare confirmate în marja participării la cel de-al şaselea Summit al Parteneriatului Estic, în cadrul delegaţiei naţionale conduse de preşedinta Maia Sandu. Aceste fonduri, în paralel cu altă asistenţă generoasă parvenită de la partenerii europeni vor transforma în anii următori comunităţile locale, drumurile, spitalele, şcolile noastre”, a evidenţiat vicepremierul Nicu Popescu. Oficialul a enumerat „Contractul de consolidare a statului şi rezilienţei pentru Republica Moldova” în valoare de 60 de milioane de euro, scrisoarea de intenţie pentru implementarea proiectului „Eficienţa energetică a Republicii Moldova”: 75 de milioane de euro de la BEI şi BERD şi scrisoarea de confirmare pentru contractul de finanţare cu Banca Europeană de Investiţii, în cadrul căruia ţara noastră va primi un împrumut de până la 150 de milioane de euro pentru realizarea proiectului „Moldova drumuri IV”.



Şeful diplomaţiei de la Chişinău a evidenţiat că „Traseul nostru spre UE a fost întărit prin apropierea de România, prin semnarea Foii de parcurs privind domeniile prioritare de cooperare, prin trecerea de la vorbe la fapte şi consolidarea comunităţii de istorie, cultură şi limbă prin proiecte de infrastructură menite să ne conecteze la spaţiul unic european”.



O altă realizare este dialogul cu statele din Trio Asociat (Georgia şi Ucraina). În plan bilateral a fost fortificat dialogul cu Statele Unite ale Americii, Federaţia Rusă, Turcia, Norvegia, Azerbaidjan, Kazahstan, Emiratele Arabe Unite şi Republica Kârgâză. Au fost valorificate oportunităţile de dialog cu oficialii de nivel înalt ai organizaţiilor regionale şi internaţionale: Consiliul Europei, NATO, ONU, OSCE, GUAM şi OCEMN.



Nu în ultimul rând, a fost acordată atenţie problemelor diasporei. „Voi pleda pentru modernizarea şi digitalizarea serviciilor consulare – aceasta va fi misiunea esenţială în noul an, de rând cu suplimentarea posturilor consulare în ambasade şi consulate, pentru a spori calitatea şi viteza serviciilor prestate în locaţiile unde numărul de cereri consulare este înalt”, a specificat Nicu Popescu.