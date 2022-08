Nicu Popescu: Neutralitatea R. Moldova nu înseamnă demilitarizare

Vicepremierul mai spune că sumele enorme anunţate de către partenerii externi ai Republicii Moldova se regăsesc atât în bugetul de stat pentru achitarea compensaţiilor la energie, cât şi în proiecte de infrastructură, efectele cărora le vom resimţi mai târziu.



Vicepremierul Nicu Popescu spune că deşi partenerii externi ai ţării au anunţat sume impunătoare în cadrul Platformei de Sprijin pentru Republica Moldova, o mare parte din banii anunţaţi nu sunt oferiţi în calitate de sprijin bugetar, ci pentru proiecte de modernizare şi europenizare a ţării.



„Se vehiculează sume de sute de milioane de euro, dar trebuie să înţelegem că nu toate fondurile sunt debursate imediat. Aceste procese durează uneori câteva săptămâni, alteori sunt efecte pe care le vor resimţi treptat, pentru că aceste fonduri sunt investite în anumite proiecte. În acelaşi timp, Republica Moldova deja a primit mai multe tranşe de ajutor financiar în formă de granturi şi de credite. FMI a transferat în luna mai 55 milioane de dolari, în iulie Guvernul Poloniei a transferat 20 de milioane de euro. Din partea României avem acordul de grant de 100 de milioane de euro, în acest an vor fi oferite 26 de milioane. În plus, România a mai anunţat sume suplimentare. Sunt sume care vin cu o cadenţă diferită”, a spus Nicu Popescu în cadrul emisiunii „Dimensiunea Diplomatică” de la postul public de televiziune Moldova 1.



Oficialul spune că banii partenerilor externi oferiţi atât în calitate de granturi, cât şi în calitate de credite la dobânzi foarte avantajoase, au menirea de a reduce consecinţele războiului din Ucraina asupra economiei ţării şi bunăstării cetăţenilor.



„Aceşti bani se duc pe tot ce vedem în ţară. Se construiesc drumuri, se construieşte calea de acces spre un nou pod pe care vrem să-l construim cu România. Va fi un nou pod între localităţile Ungheni – Ungheni (România). Anul trecut s-au subvenţionat facturile la energie, acum acumulăm rezerve ca şi în acest an să facem faţă unor situaţii potenţial dificile. Toate sumele anunţate, încă nu toate au venit, dar toţi banii sunt folosiţi pentru a reduce impactul negativ al războiului. În cazul exporturilor produselor agricole, care erau în mare parte orientate spre Est, am mărit substanţial cotele de export în UE, încercăm să stabilim noi relaţii politice şi comerciale cu state din Orientul Mijlociu, care au necesită de fructe, legume”, a mai spus ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.



Şeful diplomaţiei de la Chişinău mai spune că Republica Moldova mizează pe sprijin extern şi la modernizarea armatei naţionale. Domeniul apărării a fost neglijat timp de 30 de ani, iar neutralitatea costă mai mult decât apartenenţa la un bloc militar, spune oficialul.



„Nu s-a investit în modernizarea armatei, în achiziţii de echipamente şi armament. Din luna septembrie a anului trecut am lansat discuţiile de includere a Republicii Moldova în aşa-numita facilitate europeană pentru pace, care este un program de asistenţă din partea UE pentru armatele statelor partenere. Primul pachet de asistenţă oferit Republicii Moldova a fost anunţat în decembrie. Da, suntem un stat neutru conform Constituţiei, dar neutralitate nu înseamnă demilitarizare. Statele neutre chiar mai mult decât statele din alianţe au nevoie de armate puternice, moderne, funcţionale, care pot apăra neutralitatea”, a punctat Nicu Popescu.