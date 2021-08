Nicolae Negru: Faptul că majoritatea miniştrilor nu au experienţă guvernamentală este un avantaj pentru R. Moldova

Totuşi, potrivit expertului, greşeala noii guvernări este că nu se renunţă la retorica electorală şi nu este lansat un mesaj general care să inducă ideea că toţi cetăţenii Republicii Moldova ar trebui să contribuie la dezvoltarea ţării, notează IPN.



Potrivit editorialistului Nicolae Negru, lipsa de experienţă în structurile administrative ale unor membri ai Guvernului poate fi transformată într-un beneficiu, dacă expertiza lor teoretică va fi aplicată cu succes în practică.



„Noul Guvern are un atu faţă de celelalte Guverne, mă refer la faptul că majoritatea miniştrilor nu are experienţă administrativă şi sunt veniţi din domeniul expertizei, al ong-urilor. Acest lucru este benefic pentru că nu se vor mai comite vechile greşeli şi se va veni cu o viziune proaspătă în Guvern. Cetăţenii aşteaptă să fie urnit carul din loc”, a spus comentatorul politic, Nicolae Negru.



Potrivit comentatorului, prima problemă cu care se va confrunta actualul Executiv este lipsa veniturilor la bugetul de stat, în condiţiile în care Fondul de Rezervă al Guvernului şi cel pentru Intervenţii sunt goale. Realitate confirmată de fostul premier interimar, Aureliu Ciocoi.



„Problema resurselor financiare este una foarte gravă. Nu am văzut indicat în acest program de guvernare de unde vor lua bani, decât de la partenerii noştri de dezvoltare. Dar din exterior ne tot putem împrumuta până la un anumit moment, pe termen lung, este important să fie relansată economia”, a mai spus Nicolae Negru.



Ideea restructurării Guvernului şi divizării unor ministere în mai multe entităţi este una binevenită, spune Negru. Guvernul Gavriliţa fiind creat din 13 ministere, faţă de 9 câte erau până acum. În premieră pentru Republica Moldova există şi 4 funcţii de vicepremier.



„Este binevenită ideea unui vicepremier pentru Digitalizare pentru că este importantă această direcţie de dezvoltare a Republicii Moldova. Greşeala actualilor guvernanţi este că nu renunţă a retorica electorală, creează o atmosferă triumfalistă, induc ideea că nu se va mai fura, nu va mai fi corupţie, instituţiile vor fi curăţate. Această abordare este greşită, cetăţenii trebuie orientaţi spre muncă”, a spus Negru.

Guvernul condus de Natalia Gavriliţa a fost învestit astăzi, 6 august 2021, cu voturile a 61 de deputaţi PAS.



