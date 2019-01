Nicolae Eşanu: Politicul din R. Moldova nu are nicio posibilitate legală de a influenţa soarta unui judecător

„Putem noi să avem cei mai buni judecători din lume, care să adopte cele mai bune hotărâri, dar în măsura în care oamenii percep că justiţia nu este independentă, înseamnă că avem o problemă”, a declarat Nicolae Eşanu.

Potrivit lui, pe lângă eforturile care se fac pentru a schimba lucrurile în domeniul justiţiei, ar trebui să se acorde o atenţie mai mare comunicării. „Noi facem multe lucruri, dar foarte rar venim să vorbim despre aceasta şi să arătăm ce am făcut”, a declarat secretarul de stat. În particular, Nicolae Eşanu spune că Republica Moldova a reuşit să implementeze cele mai inovatoare elemente în domeniul justiţiei.



Secretarul de stat recunoaşte că în justiţiei mai sunt restanţe, unele dintre acestea - notorii. Cea mai mare restanţă Nicolae Eşanu o consideră numirea judecătorilor pe aşa-numita perioadă de probă de cinci ani, prevăzută de Constituţie. „În opinia experţilor, una dintre cele mai mari probleme este când judecătorul nu are stabilitate în funcţie, nu este numit pe viaţă şi atunci când ia o decizie, trebuie să se gândească de două ori ce decide pentru ca aceasta să nu influenţeze cariera lui”, spune juristul.



De asemenea, Nicolae Eşanu susţine că actualmente politicul din Republica Moldova nu are nicio posibilitate legală de a influenţa soarta unui judecător pentru că există un mecanism unic de numire a magistraţilor prin care Consiliul Superior al Magistraturii are cuvântul decisiv în procesul de numire a judecătorilor.

„Preşedintele statului sau Parlamentul pot respinge o singură dată candidatura, dar dacă CSM o propune încă o dată, şeful statului este obligat să numească acea persoană în funcţie”, explică secretarul.

