Nicolae Ciucă, despre cele 100 milioane de euro pe care România le va oferi R. Moldova: E contribuţia noastră la îmbunătăţirea vieţii moldovenilor

Oficialul de la Bucureşti a menţionat că există deja discuţii privind stocarea gazelor naturale procurate de Republica Moldova în depozitele din România, astfel încât criza energetică actuală să nu se mai repete.



Premierul Ciucă spune că pe lângă proiectele de reabilitare şi construcţie a podurilor peste Prut, un proiect pe termen mai lung este extinderea Autostrăzii Moldovei, astfel încât să existe conexiune rutieră modernă între Republica Moldova şi Uniunea Europeană. Premierul spune că şi problema securităţii energetice rămâne prioritară pe agenda celor două Guverne.



„Avem Autostrada Moldovei, sperăm ca ea să aibă un ritm de finalizare şi să ajungem cu această autostradă şi la Chişinău, ceea ce ar fi benefic pentru cetăţenii ambelor ţări. Dincolo de partea de infrastructură rutieră cred că este foarte important să discutăm asigurarea cu alternative pentru aprovizionarea cu gaze naturale şi energie electrică. Este vorba despre interconectarea care pe reţeaua de gaze deja s-a realizat. În octombrie anul trecut am reuşit să acordăm 5 milioane de m3 de gaze cu care am echilibrat reţeaua şi totodată la discuţiile pe care le-am avut cu doamna prim-ministru Gavriliţa am stabilit identificarea unei soluţii pentru realizarea unui depozit de gaze pentru Republica Moldova în România”, a spus Nicolae Ciucă în cadrul unui interviu pentru TVR1.



Ajutorul financiar nerambursabil în valoare de 100 de milioane de euro este acordat Republicii Moldova pentru o perioadă de 7 ani, cu posibilitatea de prelungire cu încă maximum 3 ani. Premierul Ciucă se arată încrezător în privinţa capacităţii de absorbţie a acestor fonduri, astfel încât cetăţenii Republicii Moldova să simtă beneficiile prieteniei dintre cele două state.



„Sunt 100 de milioane de euro, care vor fi asigurate de la bugetul de stat al României. Banii vor fi folosiţi pe toate proiectele care vizează nevoile Guvernului de la Chişinău pentru a putea să îmbunătăţească viaţa cetăţenilor. E vorba de domeniul energetic, cel de transporturi, partea de digitalizare, domeniul educaţiei, avem de asemenea discuţii între Ministerul de Interne din Republica Moldova şi cel din România pe tot ce înseamnă rezolvarea aspectelor de securitate transfrontalieră. Sensul este să cheltuim aceşti bani cu chibzuinţă şi cât se poate de eficient. Să avem contribuţia noastră la îmbunătăţirea vieţii cetăţenilor din Republica Moldova”, a mai spus Nicolae Ciucă.



Un acord de finanţare nerambursabilă în valoare de 100 milioane euro a fost semnat între România şi Republica Moldova şi în anul 2010. Documentul a expirat la sfârşitul lunii martie anul trecut, iar Chişinăul n-a reuşit să valorifice decât 32 de milioane din totalul de 100 de milioane.