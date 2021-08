Natalia Gavriliţa: Vom face tot posibilul pentru a transforma ţara aşa încât diaspora să vrea să se întoarcă

Natalia Gavriliţa a relatat că prima dată a plecat din Moldova la 16 ani, în Statele Unite ale Americii, unde a câştigat o bursă pentru a învăţa acolo timp de un an. A crescut mult şi a devenit independentă în acea perioadă. Ea crede că tot atunci şi-a dat seama cât de mult iubeşte Moldova, cât de importante sunt relaţiile cu familia, prietenii, de atunci e hotărâtă să facă ceva pentru a îmbunătăţi viaţa moldovenilor şi a societăţii.



„Acum, visul meu în faţa dumneavoastră este ca să menţineţi legătura cu ţara şi să reveniţi aici cu mare plăcere, regulat. Visez să avem studii de calitate recunoscute internaţional, ca să vreţi să veniţi aici să învăţaţi şi să avem lucruri interesante pe care să le faceţi când reveniţi acasă în vacanţă sau cu traiul. Vreau să vă mulţumesc pentru faptul că nu vă uitaţi rădăcinile, pentru faptul că continuaţi să învăţaţi şi să vorbiţi în limba română, pentru faptul că aveţi o legătură cu Moldova şi purtaţi o părticică din Moldova cu voi”, a spus Natalia Gavriliţa tinerilor.



Răspunzând la întrebările participanţilor la tabără într-o atmosferă neformală, prim-ministrul a spus că a avut o copilărie fericită, a participat activ în foarte multe cercuri şi activităţi împreună cu fratele său. A făcut sport, croitorie, dans etc. Crede că aceste activităţi înlocuiau gadgeturile moderne de astăzi. Era pasionată de cărţi, de literatura artistică. Ea a mai spus că şi-a dorit să devină sportivă, să meargă la competiţiile internaţionale, acum preferă drumeţiile şi înotul. În adolescenţă a înţeles că vrea să facă ceva pentru dezvoltarea ţării.



„Postul de prim-ministru este un vis realizat şi sper să realizez şi motivele pentru care mi-am dorit acest post ca să contribui la îmbunătăţirea vieţii moldovenilor”, a adăugat ea.



În opinia premierului, meseriile viitorului sunt cele legate de domeniul IT, dar şi profesiile care ţin de interacţiunea umană, profesii care ajută oamenii să-şi gestioneze viaţa. Cartea sa preferată este „Paula” de Isabel Allende. Cartea descrie cum e destinul familiei legat de soarta ţării. De asemenea, Natalia Gavriliţa a spus: „calea succesului pentru a deveni prim-ministru ţine de curiozitate şi cât mai multe cunoştinţe în diverse domenii.



Programul DOR se desfăşoară sub patronajul prim-ministrului Republicii Moldova, prin intermediul Biroului Relaţii cu Diaspora (BRD), şi este destinat copiilor şi tinerilor din diasporă, originari din Republica Moldova stabiliţi peste hotare dar şi celor din Republica Moldova. DOR are misiunea de a sensibiliza copiii şi tinerii din generaţia a doua de migranţi privind păstrarea identităţii culturale, naţionale şi, respectiv, de a crea legături emoţionale cu ţara de baştină, Republica Moldova.



Până în prezent, Programul s-a desfăşurat pe parcursul a şapte ediţii, la care au participat sute de tineri stabiliţi cu părinţii în mai multe ţări ale lumii.