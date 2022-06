Natalia Gavriliţa: Statutul de ţară candidat este o şansă care nu poate fi ratată

„E un drum pe care şi-l doresc majoritatea cetăţenilor Republicii Moldova. Din motive cunoscute, ţara noastră a ratat mai multe ocazii de a se rupe de trecut, iar cetăţenii noştri au privit în toţi aceşti ani cum decalajul dintre noi şi Estonia, Polonia sau România a crescut, an de an, cu toate că în 1990 am pornit de la aceeaşi linie de start. Anunţul făcut de Uniunea Europeană azi (23 iunie, n.r), că Republica Moldova e acceptată în calitate de ţară candidată UE, este o veste fantastică pentru toţi cetăţenii noştri iubitori de democraţie şi libertate. E fructificarea eforturilor depuse de toţi cei care au susţinut schimbarea, lupta cu corupţia şi au apărat, uneori cu sacrificii mari, valorile comune ale spaţiului european”, a notat Natalia Garviliţa.



Preşedintele Parlamentului, Igor Grosu, le-a mulţumit ţărilor europene pentru încrederea acordată Moldovei. „Noi ştim ce avem de făcut, pentru că reformele începute le facem în primul rând pentru cetăţeni şi pentru dorinţa noastră de a trăi cu demnitate. Ne aşteaptă un drum lung, dar să ştiţi că ne-am pornit şi suntem mai determinaţi ca niciodată să ajungem acasă, în Uniunea Europeană”, a menţionat şeful legislativului. Potrivit lui, statut de ţară candidat a primit şi Ucraina, care în această perioadă este la straja întregii lumi libere, fapt pentru care poporul Republicii Moldova îi este etern recunoscător.



Fostul preşedinte al ţării, socialistul Igor Dodon, nu a comentat deocamdată decizia Consiliului European. Însă, într-un mesaj publicat până la decizie, politicianul menţiona că Moldova nu va deveni în viitorul apropiat membru al UE. „Cred că autorităţile pregătesc deja discursuri pentru ziua istorică legată de obţinerea statutului de ţară candidat pentru aderare la UE. Dar astfel de „zile istorice” au fost deja în 2014, când a fost semnat Acordul de Asociere şi nu am avut nici o finalitate. Consider că Moldova nu va deveni în viitorul apropiat membru al UE. Nu se ştie cât va exista UE în general. Recent a fost demis guvernul pro-european din Bulgaria, iar crizele politice doar capătă amploare. Atunci când ţări atât de importante şi puternice precum Marea Britanie părăsesc UE, iar Moldova, cu problemele sale nerezolvate, inclusiv cele teritoriale, se grăbeşte undeva, cred că este greşit”, a spus Igor Dodon.



Fostul premier Ion Chicu a venit cu un mesaj după anunţarea statutului de ţară candidat pentru Moldova. „Mulţumim Uniunii Europene pentru această şansă! Dacă, însă, UE va continua să aplice în ţara noastră standarde duble şi va rămâne tolerantă faţă de instaurarea de către gruparea analfabetă şi coruptă a Maiei Sandu a dictaturii în Republica Moldova, acest eveniment istoric va constitui şi o dezamăgire istorică pentru moldoveni. Sper să nu să se calce pe aceeaşi greblă, ca şi în cazul Acordului de Asociere. Semnat în 2014, tot „cu avans”. Atunci, în paralel, se furau 14 miliarde de lei din rezervele statului. Acum, se fură în proporţii comparabile”, a scris Ion Chicu.



Consiliul European i-a acordat Republicii Moldova statutul de ţară candidată pentru aderarea la Uniunea Europeană. De asemenea, acest statut a fost acordat şi pentru statul vecin, Ucraina. Anunţul a fost făcut joi seara de către preşedintele Consiliului European, Charles Michel. Autorităţile de la Chişinău au declarat că decizia adoptată de către toţi cei 27 de lideri europeni în cadrul Summit-ului Consiliului Uniunii Europene este una istorică şi care deschide o nouă filă în istoria modernă a ţării.