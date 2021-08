Natalia Gavriliţa: Avem misiunea să demonstrăm că Moldova poate fi guvernată de oameni cinstiţi

Natalia Gavriliţa dă asigurări că guvernul nu va fura, nu va crea legi care să permită furtul, nu va împărţi bani publici cu procent, nu va crea companii abonate la achiziţii, nu va privatiza pentru feciori şi fini proprietăţile statului şi nu va proteja escrocii şi monopolurile.



„Vom curăţa instituţiile statului de oameni corupţi, vom face tot posibilul ca justiţia să se „cureţe” de grupuri de interese care vând decizii care protejează hoţii. Vom face tot posibilul să recuperăm banii din miliard sau din alte scheme care se ascund în alte ţări sau în Moldova”, a adăugat Natalia Gavriliţa.



Potrivit premierului desemnat, Guvernul va prelua mandatul într-un context complicat. Pe plan extern se atestă propagarea valului pandemic cauzat de noile tulpini ale COVID-19, redefinirea relaţiilor economice şi creşterea semnificativă a preţurilor la combustibil şi materii prime. Pe plan intern: recuperarea economică şi pregătirea de un nou val pandemic, volatilitatea politică şi funcţionarea deficientă a instituţiilor publice.



În context, în primele luni de mandat, Guvernul va prioritiza patru direcţii de activitate, prima fiind gestionarea eficientă a crizei sanitare provocate de pandemia COVID-19. Aceasta este urmată de demararea reformei justiţiei şi pachetul anti-corupţie, creşterea veniturilor populaţiei şi protecţia socială a grupurilor vulnerabile, precum şi restabilirea finanţării externe.



Programul de guvernare propus include reforma justiţiei, curăţarea instituţiilor statului de scheme şi corupţie, atragerea investiţiilor şi crearea locurilor de muncă bine plătite, reducerea sărăciei şi creşterea pensiilor şi suportului financiar pe fonul crizei COVID-19 etc. Va fi ţintită confiscarea averilor celor corupţi şi din acei bani vor fi reparate şcoli, aziluri, case de cultură şi drumuri. Se va lucra pentru întoarcerea miliardului furat şi pedepsirea vinovaţilor.



Potrivit Nataliei Gavriliţa, programul de guvernare are scopul de a crea acasă condiţii ca fiecare om să-şi poată realiza potenţialul, familiile să trăiască împreună, economia să se dezvolte, iar instituţiile de stat să activeze în interesul cetăţenilor. În opinia sa, „Moldova vremurilor bune” înseamnă transformarea statului după standardele europene ceea ce va aduce ţara aproape de perspectiva integrării în UE. Guvernul va veni cu un pachet de măsuri pentru susţinerea păturilor vulnerabile în contextul COVID-19.



Emigrarea şi îmbătrânirea populaţiei este una din cele mai mari probleme ale ţării, corupţia, conflictele de interese, şi dezvoltarea capitalului uman, exodul cadrelor medicale etc. Pornind de la acestea, guvernul are mai multe obiective care includ asigurarea unui pachet legislativ care să permită „asanarea” sistemului justiţiei şi urmărirea averilor acumulate ilicit, elaborarea unui mecanism pentru verificarea instituţiilor de stat, simplificarea regulilor de activitate pentru ÎMM-uri. Promovarea unei politici externe active şi demne, orientate spre restabilirea şi consolidarea relaţiilor cu România, Rusia şi alte state.