Natalia Gavriliţa, despre posibila demitere a ministrului Andrei Spînu: Nu avem asemenea planuri

Şefa Guvernului s-a arătat însă nemulţumită de activitatea Băncii Naţionale, menţionând că Parlamentul va fi cel care va decide privind o eventuală demitere a guvernatorului Octavian Armaşu.



Deşi reprezentanţii partidelor parlamentare şi extraparlamentare au cerut în repetate rânduri demiterea vicepremierului Andrei Spînu, pe care-l acuză de negocierea proastă a contractului cu Gazprom, Natalia Gavriliţa spune că echipa guvernamentală rămâne consolidată în această perioadă de criză.



„Trecem printr-o perioadă complicată, avem criza gazelor pe plan internaţional. Au crescut preţurile, vedem o nemulţumire a populaţiei şi este evident că ministrul care se ocupă de acest domeniu, Guvernul, în general, atrage critici în această perioadă. Eu cred că noi am făcut tot posibilul ca să apărăm interesele cetăţenilor şi interesele ţării. Nu avem astfel de planuri (demiterea lui Andrei Spînu – n.r.), ştiu că despre asta se discută mult, de când a fost învestit Guvernul tot aud de remanieri. Acum suntem în plină criză. Atunci când vom considera că este momentul oportun pentru remanieri, vom comunica acest lucru”, a spus prim-ministrul Natalia Gavriliţa în cadrul emisiunii „Joi cu Liliana Barbăroşie” de la postul public de televiziune.



În acelaşi timp, şefa Executivului s-a arătat nemulţumită de acţiunile Băncii Naţionale. Natalia Gavriliţa spune că rata mare a inflaţiei este şi o consecinţă a ineficienţei activităţii BNM. Deşi reprezentanţii FMI au dat de înţeles anterior că nu agreează o demitere a guvernatorului BNM, premierul spune că decizia aparţine exclusiv Parlamentului de la Chişinău.



„Este decizia suverană a Parlamentului. Parlamentul va face toate investigaţiile necesare. În opinia mea, acţiunile nu au fost suficient de hotărâte şi nu au fost luate la timp, de aceea am ajuns la un nivel al inflaţiei atât de mare. Şi comunicarea în baza rapoartelor inflaţiei putea fi îmbunătăţită. Sunt rapoarte foarte tehnice. Da, acolo sunt unele previziuni despre nivelul posibil al inflaţiei. Dar toţi de la BNM trebuie să fie atenţi cum comunică şi cum gestionează aşteptările inflaţioniste. Creşterea preţurilor are aşa o caracteristică, dacă toată lumea se aşteaptă că ele vor creşte, atunci ele chiar cresc. Este foarte important să temperăm aceste aşteptări şi să facem tot posibilul ca să nu permitem creşterea graduală a preţurilor şi tarifelor”, a mai spus prim-ministrul Republicii Moldova.



În urma recomandării Consiliului Suprem de Securitate, Parlamentul a instituit comisia privind controlul inflaţiei şi politica monetară pe parcursul ultimelor 18 luni. Membrii comisiei vor audia instituţiile statului responsabile de controlul inflaţiei, iar în termen de o lună, vor prezenta plenului Parlamentului un raport ce va conţine concluzii şi recomandări.