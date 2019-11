Moţpan: Există dovada că Plahotniuc are dublă identitate în Moldova

Potrivit lui Chiril Moţpan, documentul ar fi fost obţinut când în funcţia de director al Agenţiei Servicii Publice era Serghei Răilean, care ar fi finul de cununie al actualului preşedinte al PDM, Pavel Filip.



„Astăzi, după mai multe încercări, am primit informaţia că există un asemenea paşaport cu figura domnului Plahotniuc, cu alt nume. Nu pot să vorbesc, din păcate, mai multe lucruri, dar se confirmă. Plahotniuc deţine un nou paşaport, cu o nouă identitate în Republica Moldova. Alt nume, altă dată de naştere, anul 1965, altă adresă juridică aici în Chişinău”, a declarat Chiril Moţpan în cadrul emisiunii „Cabinetul din umbră” de la postul Jurnal TV.



Chiril Moţpan spune că numele nou al lui Plahotniuc seamănă cu unul pe care îl poartă un activist socialist, doar că numele de familie se termină cu litera „k”. „A fost posibil ca într-un regim absolut secret să fie livrate nişte documente, eliberate în baza certificatului de naştere, eliberat şi acela în 2017. (...) Surprinzător este faptul că nişte oameni aflaţi în serviciul statului, într-o instituţie de stat, au purces la acest fals. Toate aceste materiale vor fi transmise procurorilor”, a anunţat deputatul PPDA.



Potrivit preşedintelui Comisiei parlamentare de securitate, şi democratul Serghei Iaralov are două identităţi moldoveneşti.



În plus, deputatul spune că a aflat şi cum au plecat din ţară, în luna iunie, Vladimir Plahotniuc, Serghei Iaralov şi Ilan Şor. Potrivit lui, Plahotniuc ar fi traversat hotarul cu Ucraina, iar Ilan Şor, care tot a plecat prin regiunea transnistreană şi prin Ucraina, nici nu ar fi prezentat paşaportul la trecerea frontierei: „Aşa-i când ai mulţi bani...”, a spus el.



Deputatul spune că există astfel de informaţii, potrivit cărora Vladimir Plahotniuc ar fi plecat din ţară, în luna iunie curent, pentru că ar fi existat un pericol real asupra vieţii şi securităţii lui. „Există informaţii că exista pericol pentru viaţa lui, urma să fie lichidat de nişte structuri străine. Mi se spune că nişte mercenari din aşa-numitul detaşament Wagner, ei s-au manifestat foarte bine şi prin Siria acum”, a specificat Chiril Moţpan.



Totodată, deputatul susţine că a aflat informaţii interesante şi despre extrădarea omului de afaceri, fostului deputat Veaceslav Platon, care a fost condamnat pe teritoriul Republicii Moldova. „Plahotniuc a avut o discuţie cu preşedintele de atunci al Ucrainei, Petro Poroşenko, şi i s-a propus să-l transmită în Moldova pe omul de afaceri şi fostul deputat Veaceslav Platon contra sumei de trei milioane de euro. După aceea, un avion din Kiev a aterizat la Chişinău în care erau două persoane din SBU (n.r. Serviciul de Securitate al Ucrainei), s-au întâlnit cu Constantin Botnari, au numărat banii şi împreună cu „Borsetka” (n.r. Constantin Botnari) şi alte patru persoane, foşti angajaţi din brigada „Fulger”, înarmaţi, au plecat la Kiev. Peste o oră, cu acelaşi avion, l-au adus pe Platon la Chişinău”, a afirmat politicianul.



Potrivit lui, Veaceslav Platon ar fi aflat cu jumătate de oră înainte să fie arestat ce urma să se întâmple şi ar fi mers la bancă pentru a ridica din caseta de păstrare documente compromiţătoare privind „landromatul rusesc” şi ar fi fost reţinut cu tot pachetul care ulterior ar fi ajuns în mâinile lui Plahotniuc.