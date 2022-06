Ministrul Educaţiei din R. Moldova oferă detalii despre comasarea universităţilor: Ne dorim universităţi mari şi puternice

Ministrul spune că în condiţiile unui număr de studenţi în continuă scădere este necesară concentrarea resurselor, nu dispersarea lor.



Potrivit deciziei Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Universitatea de Stat din Moldova se reorganizează prin absorbţia Academiei de Administrare Publică, a Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport şi a mai multor Institute din ţară. Universitatea Agrară va fi absorbită de Universitatea Tehnică. Academia de Studii Economice se reorganizează prin absorbţia Institutului Naţional de Cercetări Economice. Iar Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” se reorganizează prin absorbţia Universităţii de Stat din Tiraspol şi a Universităţii de Stat „Grigorii Ţamblac” din Taraclia. Ministrul educaţiei spune că reorganizările sunt necesare pentru a concentra resursele şi pentru a creşte calitatea studiilor superioare.



„Vrem să creăm universităţi mari, puternice, care să ofere tinerilor oportunităţi educaţionale. Ne dorim ca universităţile noastre să fie mai bine poziţionate în clasamentele internaţionale, să fie atractive pentru tineri. Modernizarea universităţilor va fi un proces amplu prin care ne dorim să apropiem cercetarea de predare, astfel încât studenţii să beneficieze şi de competenţa şi profesionalismul cercetătorilor noştri. Avem profesori şi cercetători deosebiţi şi vrem să concentrăm aceste resurse în universităţi mari, ca să oferim o şansă tinerilor să înveţe acasă. Vor fi create şi modernizate spaţiile de studii, căminele, sălile de sport, terenurile sportive. Studenţii care sunt înmatriculaţi la un program de studii, vor continua exact acelaşi program, iar dacă studiile lor sunt contra taxă, aceste taxe vor fi păstrate”, a spus Anatolie Topală în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova.



Reorganizarea instituţiilor de învăţământ presupune transferul studenţilor, al personalului academic şi auxiliar, transferul patrimoniului. Procesul de reorganizare este planificat între perioada de absolvire a studiilor şi începutul noului an de studii. Rectorul Universităţii de Stat din Moldova, Igor Şarov, spune că reforma este una necesară în condiţiile unui număr tot mai mic de studenţi.



„În 2007 am avut în Republica Moldova 132 de mii de studenţi, în 2015 – 92 de mii de studenţi, în 2020 – 53 de mii. Studiile de calitate pot fi obţinute în universităţile unde există infrastructură şi capital uman. În urma reformei, am putea să ne concentrăm mai mult asupra investiţiilor făcute în instituţiile superioare. Trebuie să investim în oameni şi în infrastructură, doar aşa vom putea oferi condiţii şi studii de calitate”, a spus rectorul USM, Igor Şarov.



Potrivit Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în acest an sunt alocate 700 de milioane de lei pentru modernizarea universităţilor.