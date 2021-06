Ministrul Agriculturii, Ion Perju, cere Guvernului 47 milioane de lei pentru a compensa pierderile agricultorilor

„Am început un an agricol destul de bun, comparativ cu ceea ce am avut în 2020, însă schimbările climatice care ne afectează tot mai mult nu ne oferă posibilitate ca să avem un an agricol perfect”, a menţionat Ion Perju astăzi, în cadrul unui briefing de presă.



Ministrul a precizat că, în mai şi la începutul lunii iunie, au fost înregistrate peste 20 de situaţii excepţionale cu caracter natural, precum vijelii, ploi torenţiale cu grindină şi vânt puternic, furtuni de praf, care au generat pagube destul de mari pe teritoriul a 29 de localităţi din 14 raioane. Cele mai afectate sunt Edineţ, Criuleni, Drochia, Floreşti, Ialoveni, Orhei, Rezina, Râşcani, Soroca, Sângerei, Teleneşti, Şoldăneşti, Ungheni.



„Au fost afectate importante segmente de infrastructură economică şi socială – au fost spălate drumuri, asfalturi şi a fost distruse poduri, dar şi suprafeţe de semănături şi culturi agricole. Au fost afectate suprafeţe de porumb, floarea-soarelui, grâu, orz, sfeclă de zahăr, livezi, legume şi pomuşoare, dar şi alte culturi”, a subliniat Ion Perju.



Potrivit datelor oferite de Serviciul Special pentru Influenţe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice, timp de 12 zile, în total au fost tratate cu agent activ 396 de obiecte şi au fost deja lansate 3056 de rachete sau de două ori mai mult decât în perioada similară a anului trecut, ceea ce înseamnă că vor fi necesare procurări suplimentare de rachete. În zonele în care sunt instalate sisteme antigrindină nu au fost înregistrate prejudicii asupra culturilor agricole, a notat ministrul.



Ion Perju a mai spus că, încă la sfârşitul anului trecut, a solicit ca să fie oferite suplimentar 7 milioane de lei din bugetul de stat pentru a instala încă 18 puncte de rachete antigrindină, pentru raioanele Ştefan Vodă, Căuşeni, Hânceşti, Şoldăneşti, care ar acoperi 250 de mii de hectare şi astfel s-ar fi ajuns la o suprafaţă totală de 2 milioane de hectare.



Ministrul a cerut ca, din rezerva de stat, să fie viraţi 12 milioane de lei pentru achiziţionarea a încă a unui lot de rachete antigrindină, care ar proteja culturile până la sfârşitul perioadei agricole. Potrivit lui Ion Perju, precipitaţii cu grindină am putea avea până la sfârşitul lunii septembrie.