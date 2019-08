Ministra Sănătăţii anunţă majorări de salarii pentru angajaţii din sistemul medical

„Dacă reuşim cu schimbarea pachetului legislativ, ar putea să fie din septembrie, dacă nu – cel târziu la 1 octombrie. O să începem să majorăm pe categorii. N-o să majorăm salariul aşa cum s-a făcut până acum. Am luat exemplul altor ţări. În momentul în care ai o sumă de bani, faci simulările ca să vezi pe cât îţi ajunge plapuma şi atunci când împarţi la tot sistemul, unul primeşte 10 lei, altul 180 şi toată lumea e nefericită”, spune ministra. Pentru ca majorarea să fie resimţită, Ala Nemerenco spune că trebuie aplicată o majorare pe categorii.



Potrivit ei, primii care vor beneficia de majorări vor fi medicii care lucrează de gardă. „Va fi un număr foarte mare de oameni pentru că astăzi gărzile le fac cei care au nevoie de aceşti bani şi îl câştigă cinstit. Gărzi fac acolo unde nu este suficient personal medical. Astfel, dacă o să mărim plata pentru o gardă – de patru ori – un singur serviciu de patru ori, va fi resimţit”, spune şefa Ministerului Sănătăţii. Ala Nemerenco afirmă că o gardă ar putea să coste, brut, sub o mie de lei.



În plus, ministra spune că următoarea etapă ar putea fi majorarea indemnizaţiei unice pentru medicii şi asistenţii medicali care vor merge în zonele rurale şi îndepărtate din ţară până la 120 de mii pentru medici şi până la 80 de mii pentru asistenţi medicali. „Mai mult decât atât, voi opta pentru faptul ca nu doar cei care au învăţat la buget să beneficieze de aceşti bani, dar şi cei care au învăţat la contract şi vor să meargă în locurile anunţate de Ministerul Sănătăţii”, a menţionat Ala Nemerenco.



Ministra consideră că medicii au fugit peste hotare nu doar din cauza salariului mic, dar şi din cauza faptului că nu au avut nicio posibilitate de creştere profesională, deoarece toate funcţiile au fost împărţite după înţelegeri, au fost politizate la maxim. În plus, oamenii din sistem nu au avut posibilitatea să meargă peste hotare să înveţe şi să revină şi lucrează în nişte „condiţii foarte urâte”.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: