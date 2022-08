Mihail Podoleak, despre centrala nucleară de la Zaporojie: Trebuie să fim pregătiţi de orice

Potrivit oficialului, atât Ucraina, cât şi Republica Moldova trebuie să fie pregătite pentru orice scenariu, întrucât Rusia depozitează muniţii pe teritoriul centralei, neînţelegând că acest loc nu este destinat luptelor, notează IPN.



Consilierul prezidenţial Mihail Podoleak a calificat drept corectă retorica din ultimele zile a preşedintelui Zelensky care cere ţărilor occidentale să interzică accesul pe teritoriul lor a cetăţenilor ruşi. Mihail Podoleak spune că este inadmisibil ca populaţia Rusiei să nu fie taxată pentru indiferenţa cu care tratează acest război.



„Ne confruntăm cu un război de amploarea celui de-al doilea război mondial, iar 80% din populaţia Rusiei se comportă de parcă trăim vremuri obişnuite. Noi plătim cu preţul vieţii, voi plătiţi pentru acest război, Europa plăteşte pentru acest război cu înrăutăţirea calităţii vieţii, iar populaţia Rusiei se comportă firesc, merge în vacanţe şi povesteşte cât de măreaţă e Rusia. Poate ar trebui ca aceste 80% din populaţia Rusiei să stea izolată ca ulterior să-i adreseze lui Putin întrebarea de ce suferă?”, a spus Mihail Podoleak în cadrul unui interviu la postul public de televiziune Moldova 1.



În acelaşi timp, consilierul prezidenţial a calificat drept extrem de periculoasă situaţia creată în jurul centralei nucleare de la Zaporojie. Centrala se află în mâinile unor oameni nepregătiţi, care nu înţeleg că ar putea genera o catastrofă nucleară, spune Podoleak. Consilierul preşedintelui Zelensky spune că atât timp cât centrala se află sub controlul ruşilor, atât Ucraina, cât şi Republica Moldova trebuie să fie pregătite pentru cel mai sumbru scenariu.



„În ultimele două săptămâni are loc minarea teritoriului centralei nucleare de la Zaporojie, pe teritoriul centralei este adusă tehnică militară grea, acolo are loc depozitarea muniţiilor. În plus, de pe teritoriul centralei nucleare au loc împuşcături în direcţia oraşului Nikopol. La cea mai mare centrală nucleară din Europa, aflată acum sub control rus, nu există oameni pregătiţi, sunt oameni care nu ştiu ce este periculos şi ce nu. Rusia interzice inspectarea centralei de către experţi ucraineni care ştiu foarte bine cum funcţionează această centrală. Nivelul intelectual al membrilor armatei ruse este foarte redus, sunt oameni slab pregătiţi, oameni care nu înţeleg ce riscuri generează prin acţiunile lor, ei nu înţeleg ce-i asta fizică nucleară. Mă bucur că Guvernul de la Chişinău înţelege toate riscurile şi ameninţările. Noi la fel, pregătim oamenii. Noi înţelegem că Rusia cu cât mai mult suferă eşec pe câmpul de luptă cu atât mai mult loveşte populaţia civilă. Din acest motiv, este firesc să ne pregătim pentru orice”, a mai spus oficialul ucrainean.



Acum două zile, România a donat Republicii Moldova un lot de peste un milion de pastile de iodură de potasiu. Pastilele urmează a fi repartizate de către Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică centrelor de sănătate publică din ţară la indicaţia Comisiei pentru Situaţii Excepţionale.