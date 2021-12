Mihai Popşoi: Nu există premise pentru schimbări în Guvern

Preşedintele fracţiunii PAS din Parlament spune că anul 2022 va fi anul în care va continua reforma justiţiei, astfel încât efectele acestei reforme să devină vizibile pentru cetăţeni.



Vicepreşedintele Parlamentului spune că întreaga echipă guvernamentală lucrează la turaţii maxime, deşi unele ministere sunt mai vizibile, iar altele mai puţin vizibile. Mihai Popşoi spune că Executivul se confruntă cu o problemă acută de cadre, întrucât salariile mici şi volumul mare de muncă nu încurajează angajarea la stat.



„Nu văd premise pentru schimbări în Guvern, atât timp cât colegii îşi fac munca. Munca din Guvern este una titanică, având în vedere dificultăţile şi problemele care s-au acumulat în instituţiile guvernamentale, agenţii, întreprinderi de stat. Miniştrii, prim-ministrul fac un sacrificiu enorm, încercând să creeze rezilienţă pentru ca aceste instituţii nu doar să poată lucra, ci şi să livreze rezultate. De prea mult timp, instituţiile statului lucrau pe autopilot, închideau ochii când erau comise ilegalităţi. Administraţia publică nu este dintre cele mai atractive, dar în aceste condiţii complicate, colegii noştri reuşesc să facă lucruri bune”, a spus Mihai Popşoi în cadrul emisiunii „Puterea a Patra” de la N4.



Mihai Popşoi califică drept previzibile rezultatele ultimelor sondaje de opinie care denotă o scădere a încrederii cetăţenilor în partidul de guvernare. Potrivit lui Popşoi, după preluarea puterii livrarea imediată a rezultatelor este imposibilă, iar guvernarea are nevoie de cel puţin un an pentru ca cetăţenii să simtă schimbarea promisă de PAS.



„Sprijinul cetăţenilor s-a redus în mod natural. După sprijinul colosal pe care l-am primit era firesc să existe un recul. Crizele complicate, cea a gazelor, criza pandemică, criza economică, nu au cum să nu se răsfrângă negativ. Reformele complicate le vom începe în anul viitor, cea a justiţiei deja a demarat. Procesul de digitalizare, încă nu se vede, dar a început. Reformele vor fi demarate cât mai curând, astfel încât şi rezultatele să fie vizibile. Cetăţenii, pe bună dreptate, doresc să vadă rezultate. Peste un an va fi deja firesc ca cetăţenii să ceară socoteală”, a spus Mihai Popşoi.



Cu referire la procesul de „curăţare a sistemului”, promis în campania electorală de guvernarea PAS, Mihai Popşoi a menţionat că sunt eliberate din funcţii doar persoanele lipsite de profesionalism, în urma evaluării activităţii. Mihai Popşoi a menţionat că PAS nu eliberează abuziv oamenii, pentru ca, ulterior, aceştia să nu fie restabiliţi în funcţie de către instanţa de judecată.