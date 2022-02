Mihai Popşoi, despre numirea şefului CNA: Politicul nu se mai implică în justiţie

De cealaltă parte, opoziţia extraparlamentară spune că CNA ar trebui să perceapă sprijinul politic din partea actualei guvernări, în raport cu reformele pe care le va demara, în caz contrar, activitatea instituţiei se va reduce, din nou, la lupta cu corupţia mică.



Parlamentul l-a numit în funcţia de şef CNA pe fostul secretar de stat al Ministerului Justiţiei, Iulian Rusu. Rusu este jurist, absolvent al Universităţii Oxford şi are titlu de magistru în drept. Anterior, a deţinut funcţia de director executiv al Institutului pentru Politici şi Reforme Europene. Vicepreşedintele Parlamentului spune că guvernării i-a luat timp pentru a găsi persoana potrivită acestei funcţii.



„Procuratura Anticorupţie şi CNA acum vor avea deplina capacitate să-şi exercite mandatul. Noi le oferim toată libertatea. Politicul nu se mai implică în justiţie. Politicul, dimpotrivă, are tot interesul ca justiţia să fie cât se poate de independentă. Suntem convinşi că Iulian Rusu va face faţă acestei funcţii şi în scurt timp ne vom convinge de acest lucru. CNA şi Procuratura Anticorupţie au mandat să lupte, în primul rând, cu corupţia mare, pentru că, vorba din popor „peştele de la cap se strică”, iar acea luptă cu corupţia în rândul medicilor, poliţiştilor şi profesorilor, nu că nu ar fi importantă, dar pe alocuri este ridicolă”, a spus Mihai Popşoi, în cadrul emisiunii „Cabinetul din umbră” de la JurnalTV.



De cealaltă parte, atât preşedintele interimar PDM, Monica Babuc, cât şi fostul lider PUN, Octavian Ţîcu, spun că guvernarea trebuie să-şi manifeste deschis sprijinul pentru noua conducere CNA, astfel încât reprezentanţii instituţiei să aibă certitudinea că au girul puterii în lupta anticorupţie.



„Un şef oricât de bun ar fi el, oricât de dotat, orice Harvard-uri ar absolvi, trebuie să aibă echipă. Iar echipa trebuie să aibă absoluta încredere că se poate sprijini pe guvernare. Lipsa echipelor în guvernarea PAS creează percepţia unor acţiuni incompetente. Regret această modificare din legislaţie, când s-a eliminat concursul şi s-a recurs la numire. Vreau să le spun celor din PAS că dacă atunci când s-a propus candidatura Marianei Durleşteanu, PDM nu făcea ceea ce a făcut, s-ar fi putut că noi astăzi să nu stăm aici”, a spus Monica Babuc.



„Dacă nu va exista o implicare politică clară, ca oamenii care lucrează în sistem să aibă o claritate asupra faptului că PAS rămâne la putere şi ei au o susţinere politică clară pentru reformele pe care le au de făcut, n-o să se mişte nimic. Pentru că ei se orientează în funcţie de ceea ce se întâmplă în politic. Dacă va exista susţinere politică, vor merge lucrurile. Aşa a lucrat sistemul în România, DNA a avut succes, pentru că a avut o garanţie clară a sistemului de securitate. Noi nu avem acest sistem de securitate”, a spus ex-liderul PUN, Octavian Ţîcu.



Candidatura lui Iulian Rusu la şefia CNA a fost susţinută de 57 de deputaţi PAS. Hotărârea de numire intră în vigoare la data de 7 februarie 2022.