Mihai Popşoi: Anul 2018 a fost un an al regreselor şi oportunităţilor ratate

„Furtul miliardului, care a devenit arhicunoscut în întreaga lume, rămâne să fie investigat formal. Or, unul din figuranţii principali ai acestui caz, conform investigaţiei Kroll, şi anume domnul Şor, se află şi astăzi în libertate. Ba mai mult, are un partid politic pe care cheltuieşte sume enorme de bani în speranţa că va ajunge în Parlament, va primi imunitate parlamentară şi va continua să presteze servicii clientelare patronului său politic, domnului Plahotniuc. Or, aceste lucruri nu sunt pe placul nici al cetăţenilor Republicii Moldova, nici al partenerilor europeni ai ţării noastre, care doresc în mod sincer binele Republicii Moldova şi propăşirea ţării noastre în năzuinţa sa de a deveni membru al Uniunii Europene”, a opiniat Mihai Popşoi.



Referindu-se la modificarea sistemului electoral, vicepreşedintele PAS a spus că votul mixt a fost promovat în pofida tuturor criticilor şi rezervelor formulate de un număr mare de partide politice din ţară, dar şi de partenerii externi – Comisia de la Veneţia, OSCE, UE, din SUA, care unanim au condamnat schimbarea sistemului electoral şi lipsa consensului naţional. Potrivit lui, această modificare avantajează vădit Partidul Socialiştilor şi, pe alocuri, Partidul Democrat. De asemenea, oferă o influenţă sporită oamenilor cu bani şi subminează reprezentativitatea şi procesul democratic în ansamblu.



Potrivit lui Mihai Popşoi, niciun alt eveniment nu a scos în vileag cât de putredă este situaţia din Republica Moldova cum a făcut-o invalidarea alegerilor noi din Chişinău, câştigate de către opoziţia pro-europeană. Printre evenimentele ruşinoase Mihai Popşoi a punctat şi expulzarea profesorilor turci, iar spre sfârşitul anului – numirile dubioase într-un şir de funcţii importante. Potrivit vicepreşedintelui PAS, guvernarea moldovenească tot mai mult şi mai mult promovează aşa-zisul „model rusesc” sau „model al lui Putin”, în care promite cetăţenilor o oarecare creştere economică în schimbul renunţării la drepturile democratice şi civile. Or acest lucru este inacceptabil pentru un stat democratic şi care doreşte a fi european.



Referindu-se la iniţiativa partidului de guvernământ de a organiza un referendum consultativ în aceeaşi zi cu alegerile parlamentare, Mihai Popşoi spune aceste lucruri fac parte din manevra de a deturna atenţia cetăţeanului în ziua scrutinului de la nereuşitele PDM şi ale liderului formaţiunii, Vlad Plahotnicuc.





„Alegerile care urmează vor fi o ultimă şansă pentru Republica Moldova să revină la normalitate, este ultima şansă de a salva cursul de integrare europeană, pentru că altfel alunecăm spre modelul rusesc”, a subliniat Popşoi.





Mihai Popşoi afirmă că blocul ACUM are toată determinarea de a asigura în continuare vectorul european şi, în speranţa că vor fi asigurate cât de puţin alegeri libere şi corecte, mizează pe un rezultat foarte bun şi pe victorie.