Mihai Ghimpu consideră că unioniştii au încălcat legea când au blocat o porţiune a traseului Chişinău - Leuşeni: Aici s-a pierdut timpul

Liberalul consideră că decizia unioniştilor de a bloca şoseaua şi de a aduce autobuze în PMAN nu a fost una tocmai inspirată.

„Într-o problemă atât de mare şi importantă precum sunt unirea, acestea sunt minore. Nu trebuia să demonstrăm că vrem pe jos. Important e să ajungi la Chişinău şi să ai aici o lume care să strige unire fraţi români (...) aici s-a pierdut timpul şi momentul şi multă lume nu a înţeles şi a plecat acasă”, a subliniat fruntaşul PL.

Ghimpu s-a arătat dezamăgit de numărul mic de participanţi de la manifestaţia unioniştilor - Marea Adunare Centenară şi a dat vina pe lipsa de experienţă a organizatorilor.

„Unioniştii au greşit că şi-au asumat singuri organizarea, n-au invitat pe nimeni. Au procedat în felul acesta pentru că chipurile sunt mai unionişti decât alţii”, a afirmat liberalul, criticând şi decizia ca manifestaţia să aibă loc pe 1 septembrie, „o dată nesemnificativă”.

Comentând decizia autorităţilor de a-i interzice intrarea în ţară lui Geirge Simion, Ghimpu a spus că aceasta este a treia interdicţie aplicată activistului.

„De două ori l-am ajutat, a fost personal la mine. Acum nu mai am puterea pe care am avut-o şi nu pot decât să condamn acţiunile pe pagina mea de Facebook şi am făcut un apel către ministrul de Interne, Jizdan”, a precizat liderul PL.