Mark Tkaciuk, despre obiectivele noului său partid: Congresul Civic va opta pentru alegeri anticipate

Mark Tkaciuk susţine că este suficient cât oamenii au văzut cum întâi unii politicieni au luptat cu „puterea oligarhilor”, iar acum „se pupă cu puterea oligarhilor”. „Oamenii nu au timp să privească până la urmă această „operă de săpun”, a afirmat acesta la emisiunea „Politica Nataliei Morari” de la postul TV8.



Politicianul spune că formaţiunea deocamdată nu are parteneri politici, dar aceştia vor fi identificaţi în cadrul discuţiilor pe care le va lansa Partidul Acţiunii Comune – Congresul Civic referitor la teme globale care vizează societatea Republicii Moldova.



Mark Tkaciuk spune că la ora actuală există deja circa cinci mii de cereri de aderare la partid şi au fost formate 18 organizaţii raionale. „Partidul nostru este despre o nouă ordine de zi, care este cunoscută întregii societăţi, în afară de clasa politică. Clasa politică se ocupă de mult timp cu acelaşi lucru – simularea. Politicienii undeva se integrează, când în Est, când în Vest, îşi confirmă devotamentul faţă de drepturi şi principii (...), dar agenda reală a ţării constă în faptul că populaţia Republicii Moldova moare şi peste 5 ani numărul angajaţilor va fi egal cu numărul pensionarilor”, a declarat politicianul.



Mark Tkaciuk susţine că deocamdată partidul nu are mulţi bani, dar spune că adună mijloacele financiare cu uşurinţă. „Din moment ce vom fi înregistraţi, această susţinere financiară va fi demonstrată public. Aş vrea să folosim, pentru adunarea mijloacelor, acele instrumente de crowdfunding pe care le foloseşte Partidul Acţiune şi Solidaritate. Sunt foarte inovaţionale şi ne plac”, a notat politicianul spunând că, de fapt, formaţiunea nu are nevoie de foarte mulţi bani pentru că economia politică a partidului nu este foarte costisitoare. Tkaciuk susţine că printre finanţatorii actuali ai partidului se numără şi oameni de afaceri.



Congres de constituire al Partidului Acţiunii Comune - Congresul Civic a avut loc duminică, 8 decembrie.