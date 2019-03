Maria Ciobanu: La câţi deputaţi a cumpărat Plahotniuc în legislatura precedentă, nu este nicio problemă să-si cumpere încă 11 sau 12 parlamentari

„La câţi deputaţi a cumpărat în legislatura precedentă cred că nu este nicio problemă să-si cumpere încă 11 sau 12 parlamentari. Are experienţă, tupeu, bani, doar un fleac îi lipseşte, încrederea partenerilor

noştri de dezvoltare”, a scris Maria Ciobanu pe pagina sa de Facebook.





Potrivit ei, „cine se face că nu înţelege sau chiar nu înţelege că acestui individ îi este în cot de statul Republica Moldova orbecăieşte prin întuneric”.





„Plahotniuc are nevoie de putere ca de aer! Fără ea puşcăria ştie de dânsul! Pentru mulţi ani. Dacă nu am dreptate, atunci aştept finul Candu să facă azi-mâine public Raportul Kroll2, să susţină cei 40 de deputaţi ai lui nanu votarea în Parlament a câtorva proiecte de legi care ar scoate din captivitate instituţiile statului, ar anula câteva legi, „croite” în mare grabă pentru legalizarea banilor furaţi, pentru acordarea cetăţeniei prin investiţii etc., disponibilizarea tuturor angajaţilor instituţiilor juridice, CEC, ANI, CCA etc.”, a mai spus Maria Ciobanu.



