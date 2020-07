Majoritatea parlamentară a adoptat modificări la Codul Electoral. Opoziţia critică proiectul

Prevederile se regăsesc într-un proiect de lege înaintat de un grup de deputaţi din Partidul Socialiştilor, care a fost votat în primă lectură. Deputaţii din opoziţie au criticat proiectul, menţionând că acesta nu fost consultat pe larg, inclusiv cu societatea civilă, şi că vine să favorizeze candidatul PSRM la alegerile prezidenţiale, transmite IPN.



Unul dintre autorii proiectului, deputatul Vasile Bolea, a declarat că acest proiect a fost dezbătut pe larg pe platforma Comisiei Electorale Centrale. Acesta vine cu modificări la Codul Electoral, Codul Contravenţional şi Codului Serviciilor Media Audiovizuale şi are ca scop îndeplinirea unor adrese ale Curţii Constituţionale. Prin acest proiect, se propune introducerea interdicţiei de a utiliza în campania electorală şi în cadrul acţiunilor de agitaţie electorală a discursului bazat pe ură sau instigator la discriminare, precum şi introducerea sancţiunilor pentru asemenea acţiuni.

Printre propuneri se regăseşte stabilirea unor sancţiuni pentru implicarea cultelor religioase în campania electorală, transportarea organizată a alegătorilor la secţiile de votare dacă are ca scop să-i determine să voteze pentru un concurent anume, implicarea organizaţiilor necomerciale, de binefacere şi sindicale în campania electorală, nereflectarea corectă a campaniei de către instituţiile media.



Deputatul Partidului Acţiune şi Solidaritate, Sergiu Litvinenco, a declarat că în proporţie de 90% prevederile sunt benefice şi vin să soluţioneze adresele Curţii Constituţionale. Însă, sunt cam şapte elemente care provoacă îngrijorări sau chiar sunt foarte grave. În ceea ce ţine de reducerea zilei votări, şi experţii din societatea civilă au susţinut propunerea, dar cu condiţia ca votarea să aibă loc timp de două zile.



Alte prevederi din proiect, spune deputatul, vin să diminueze drastic statutul observatorilor, chiar şi cu posibilitatea ca aceştia să fie excluşi din proces. Sergiu Litvinenco a remarcat că proiectul exclude interdicţia cu privire la realizarea spoturilor cu implicarea clădirilor statului şi acest fapt l-ar favoriza pe actualul preşedinte, posibilitate pe care nu o vor avea alţi concurenţi electorali.



„Propunerea de a exclude din cursa electorală prin decizia organelor electorale nu ştiu de unde a venit. Nu ştiu dacă există suficiente argumente pentru ca să vii cu o astfel de abordare în contextul în care noi ştim cum se constituie aceste organe”, a notat deputatul. Acesta a mai spus că sunt necesare consultări publice, întrucât pe mai multe chestiuni nu există consens



Deputatul Grupului parlamentar Pro Moldova, Sergiu Sîrbu, susţine că iniţial acest proiect părea să fie unul tehnic şi necesar, însă pe el „a fost pusă mâna şi a fost murdărit”. Mai mult, el nu vine cu ajustări la actele menţionate, ci la „mofturile unui partid şi la înscăunarea cât mai rapidă a liderului său”. Potrivit parlamentarului, sunt introduse norme irelevante şi inadecvate, iar printre ele e şi excluderea ştampilei „anulat”. Astfel, la sfârşitul zilei de votare, buletinele care nu vor fi utilizate nu vor fi anulate. „Anularea înregistrării unui concurent electoral: dacă până acum anularea înregistrării se făcea exclusiv de instanţa de judecată, de azi înainte anularea se va face de organul electoral, care este format pe criterii politice. Foarte comod”, a ironizat Sergiu Sîrbu.



Deputatul PSRM Vlad Batrîncea a spus că CEC a venit cu propunerea de a reduce ziua votării şi această instituţie este condusă de o persoană propusă de Blocul ACUM, constituit din PAS şi Platforma DA. Potrivit lui Batrîncea, deputaţii care fac declaraţii populiste nu ştiu ce înseamnă securitatea votului. Or, sunt sute de cazuri când cei din birourile electorale nu rezistă fizic procesului votării. Vlad Batrîncea a menţionat că sunt colegi care nici nu au citit proiectul, dar îl comentează. „La prima discuţie la CEC, la care a fost Comisia juridică practic in corpore, ştiţi ce au convenit ei? Au convenit că toţi membrii Comisiei juridice susţin, semnează şi vor fi coautori. După aceasta, colegii au ieşit, au trecut două zile şi şi-au schimbat brusc poziţia – nu, eu politic trebuie să mă detaşez de asta, eu vreau să critic. Stimaţi colegi, răspunderea aparţine tuturor, şi financiară, şi securitatea votului şi asigurarea votului cetăţenilor”, a mai spus deputatul.



Fiind supus votului, proiectul a fost aprobat în primă lectură de majoritatea deputaţilor prezenţi în sală.