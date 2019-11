Maia Sandu: „V-aţi speriat când Guvernul s-a angajat să găsească un procuror general care să bage hoţii la închisoare”

„Am înţeles că sunteţi împotriva justiţiei. Am înţeles că sunteţi împotriva oamenilor acestei ţări, pentru că aţi uitat că trebuie să slujiţi poporul. Şi nici măcar nu aveţi curajul să vă asumaţi această răspundere şi acest vot. Sunteţi atât de laşi încât nu puteţi să spuneţi pe faţă că votaţi împotriva Guvernului pentru că vă este frică de justiţie adevărată. Astăzi nu aţi trădat doar un Guvern care apără interesele oamenilor, dar aţi trădat fiecare cetăţean”.

Premierul Maia Sandu a făcut declaraţia în plenul Parlamentului, înainte ca moţiunea de cenzură să fie supusă votului.

„V-aţi speriat când Guvernul s-a angajat să găsească un procuror general care să bage hoţii la închisoare, în loc să execute comenzi politice, v-aţi speriat atât de tare încât vreţi să daţi jos Guvernul. Aţi uitat însă un lucru important – puterea acestui Guvern este în oameni. Aceşti oameni au dat jos o dictatură. Ei vor da jos pe oricine le încalcă voinţa”, a menţionat Maia Sandu.



„Aţi decis să scăpaţi de noi când am adus bani în ţară, am deschis uşa capitalelor europene pentru Moldova, am pornit schimbarea din temelie a ţării. Aţi decis să scăpaţi de noi când am oprit furturile din banul public. Dar cel mai grav, v-aţi sfătuit să scăpaţi de noi când am început să facem viaţa mai bună pentru oameni - să distribuim bani din buget pentru a-i ajuta pe cei mai nevoiaşi, să mărim asistenţa socială, să creştem salariile oamenilor”, a mai spus Sandu.



În luările de cuvânt, deputatul Partidului Şor, Denis Ulanov, a declarat că jocurile politice pe care le practică componente coaliţiei duc la o criză politică, iar ca urmare va fi şi o criză economică. Potrivit parlamentarului, este clar că obiectul clarificărilor este procurorul general, care de fapt urma să fie un punct care să unească. Deputatul a amintit despre proiectul pe care l-a propus fracţiunea Partidului Şor, şi anume ca procurorul general să fie ales de popor. Şi pentru aceasta, în opinia sa, a fost nevoie de voinţă politică. Denis Ulanov a spus că speră că alegerile anticipate nu sunt departe, iar alegătorii îşi vor face alegerea corectă. Totodată, parlamentarul a declarat că fracţiunea Partidului Şor se abţine de la vot pentru că nu vrea să se implice în jocurile politice.



Pavel Filip, preşedintele fracţiunii Partidului Democrat, a menţionat că „astăzi nu se examinează posibilitatea de a demite Guvernul, ci se ia act de decizia Maiei Sandu de a pleca de la Guvern şi de a se lansa în campanie electorală”. Potrivit lui Pavel Filip, acest cabinet de miniştri „este cel mai incompetent executiv din istoria Republicii Moldova. Timp de 5 luni, acesta nu a realizat niciun proiect pentru oameni”. „Partidul Democrat va susţine decizia Blocului ACUM de a pleca de la guvernare şi va vota această moţiune de cenzură. Deschiderea pentru comunicare şi dialog rămâne valabilă, doar că e bine să discutăm de pe poziţii egale”, a mai spus Pavel Filip.



Preşedintele fracţiunii PAS, Blocul ACUM, Igor Grosu, a declarat în luarea sa de cuvânt că autorii moţiunii de cenzură s-au rătăcit în acuzaţii, au pornit de la problema desemnării procurorului general şi au ajuns cu totul în altă direcţie, acuzând dezastru economic. Potrivit lui, acest Guvern, chiar şi cu acea moştenire foarte proastă, a reuşit să restabilească relaţiile cu partenerii de dezvoltare, să rectifice bugetul şi să-şi onoreze toate angajamentele faţă de cetăţeni.



Preşedintele fracţiunii ACUM, Platforma DA, Alexandru Slusari, a menţionat că „PSRM este gata să arunce ţara în aer acum, în pragul sezonului rece, în momentul aprobării bugetului social”. Potrivit parlamentarului, în cele cinci luni a fost găsit limbaj comun pe diferite chestiuni importante, inclusiv în comisia de anchetă privind frauda bancară, dar şi dezvoltarea domeniului agroindustrial. „De ce ne-am poticnit pe problema justiţiei? Împreună ne-am asumat răspunderea pentru actualul procuror general interimar şi vedem că este un anumit progres în activitatea acestei instituţii, spre deosebire de toate concursurile. Dar orice reformă nu va avea un efect scontat dacă nu vom avea reforma justiţiei”, a mai spus parlamentarul.



Deputatul PSRM, Bogdan Ţîrdea, a spus că Guvernul Sandu are succese doar pe Facebook. Este „un Guvern al Facebook-ului şi pentru Facebook, dar nu al cetăţenilor şi pentru cetăţeni”. „Aţi spus că jucăm pe sub masă, dar domnul Diacov zice, chiar ieri, că-i contactaţi de trei ori pe zi pe democraţi şi de patru ori pe noapte. Deputaţii voştri se adresează la procurorul vostru ca să fie arestat preşedintele ţării pe motive aberante. Vă pare normal? Deci cine joacă?”, remarcat deputatul.