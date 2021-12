Maia Sandu a publicat un video despre realizările sale în primul an de mandat. Ion Chicu: „Bravo, Maia Sandu, senzaţional guvernezi şi manipulezi!”

„În curând se împlineşte un an de când, datorită sprijinului şi votului vostru, am devenit Preşedinte al Republicii Moldova. A fost un an plin, greu, cu bune şi rele - dar şi un an în care am pornit procesul de transformare a ţării noastre. În zilele ce au rămas până la 24 decembrie, vă invit să vedem cum s-a schimbat Moldova în anul care a trecut”, a scris Maia Sandu pe Facebook.





Printre cei vizaţi în filmuleţul Maiei Sandu a fost şi ex-premierul Ion Chicu, care a venit imediat cu o reacţie.