Maia Sandu: Oamenii care au votat cu Renato Usatîi, sunt oameni care îşi doresc schimbarea

„Eu le-am mulţumit liderilor acestor partide şi oamenilor din aceste partide pentru sprijin şi le-am solicitat să avem discuţii în următoarele zile. Sper să-şi facă cu toţii timp ca să discutăm. Bineînţeles că este nevoie de mai multă muncă. Am muncit mult în primul tur, dar este nevoie de mai multă muncă, de mai multe argumente în special pentru cei care au ales să rămân acasă, care într-un fel sunt dezamăgiţi de procesele democratice din Republica Moldova. Dar trebuie să-i convingem că doar aşa se pot schimba lucrurile. Voi discuta cu toţi aceşti oameni, cu liderii acestor partide ca să vedem cum reuşim să mobilizăm cat mai multă lume la vot aşa încât să atingem obiectivele comune”, a declarat Maia Sandu în cadrul emisiunii „În Profunzime” de la postul de televiziune PRO TV Chişinău.



Întrebată despre declaraţiile lui Renato Usatîi în care acesta a menţionat că a fost telefonat de către aceasta, Maia Sandu a afirmat că va avea o întrevedere cu liderul PN pentru a vedea dacă poate conta pe alegătorii primarului de la Bălţi.



„Din înţelegerea noastră, oamenii care l-au votat pe domnul Usatîi sunt oameni care îşi doresc o schimbare alături de foarte mulţi alegători. Respectiv, vom discuta şi vom vedea cu domnul Usatîi această unitate a alegătorilor”, a precizat preşedinta PAS.



Referitor la contracandidatul său din turul doi, Igor Dodon, Maia Sandu l-a îndemnat să asigure caracterul liber şi corect al alegerilor.



„Aceasta este responsabilitatea lor şi am avut multe situaţii în alegerile de duminică ce dovedesc că guvernarea nu şi-a făcut treaba. Am sesizat instituţiile statului, am depus peste 300 de sesizări şi insistăm în continuare pe faptul că guvernul, autorităţile statului, trebuie să-şi facă treaba şi să nu ia partea unui candidat în aceste alegeri”.