Maia Sandu nu regretă alianţa cu PSRM: Cred că noi am procedat corect

Maia Sandu a menţionat că era conştientă de faptul că alianţa cu PSRM va fi una dificlă: „Nu poţi să faci reformă autentică a justiţiei într-un parteneriat cu corupţi”.

„Eram conştienţi că poate să ne coste foarte mult această decizie, dar am fost gata să plătim acest preţ oricât de mare, pentru că credeam cu tărie că trebuie să scăpăm ţara de Plahotniuc. Indiferent de aceste costuri, cred că am procedat corect când am format acea majoritate. Am reuşit să-l alungăm pe Plahotniuc. Astăzi, Plahotniuc nu influenţează procesele în R.Moldova. Următoarea etapă este curăţarea ţării de tot felul de corupţi”, a declarat Maia Sandu joi, 9 ianuarie, într-o conferinţă de presă.