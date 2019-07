Maia Sandu: Avem încredere că România va rămâne alături, în calitate de aliat de bază al cetăţenilor Republicii Moldova, şi în parcursul nostru european

„Aceasta este prima mea vizită oficială pe linie bilaterală după preluarea mandatului şi reflectă convingător importanţa şi interesul pe care noul Guvern al Republicii Moldova le acordă relaţiilor speciale şi privilegiate cu România, dezvoltate în cadrul Parteneriatului Strategic pentru Integrarea Europeană a Republicii Moldova. Avem mare nevoie de sprijinul României, mai ales că ne leagă nu doar interese economice comune, ci şi un fundament istoric, cultural şi valoric comun. Din păcate, moştenirea regimului oligarhic din Republica Moldova este foarte grea pentru cetăţenii noştri. Aceştia au distrus economia ţării, au transformat instituţiile statului în afaceri personale şi au izolat Republica Moldova pe plan internaţional. Avem încredere că România va rămâne alături, în calitate de aliat de bază al cetăţenilor Republicii Moldova, şi în parcursul nostru european”, a declarat Maia Sandu, în conferinţa de presă comună cu preşedintele Iohannis.

Ea a precizat că discuţiile cu preşedintele au fost sincere şi foarte concrete, iar problemele abordare, dar mai ales modalitatea de rezolvare a acestora, au reflectat interesul şi preocuparea reciprocă pentru stabilitatea Republicii Moldova şi continuarea cursului ei spre modernizare.

„Am făcut un schimb de opinii privind situaţia social-economică în Republica Moldova şi acţiunile pe care le întreprinde Guvernul de Chişinău în perioada imediat următoare pentru a răspunde în mod eficient aşteptărilor cetăţenilor noştri, dar şi partenerilor noştri externi, în special în ceea ce priveşte funcţionalitatea statului de drept, reforma justiţiei, combaterea corupţiei, investigarea fraudelor, în special al fraudei bancare, consolidarea interacţiunii cu societatea civilă, asigurarea independenţei presei şi altele. Am solicitat sprijin şi asistenţă din partea României, prin consilierea la nivel înalt. Guvernul îşi doreşte să dezvolte proiecte comune cu România şi îşi manifestă deschiderea pentru iniţiative investiţionale româneşti”, a precizat premierul Republicii Moldova.

Ea a spus că agenda europeană a Republicii Moldova este linia directoare a relaţiilor dintre ţara noastră şi România, iar Parteneriatul Strategic pentru Integrare Europeană va căpăta un rol determinat în activitatea Guvernului pro-european de la Chişinău.

„Cu acest prilej, am reiterat aprecierea şi gratitudinea noastră pentru asistenţa oferită în vederea implementării prevederilor Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, proiectele susţinute financiar de România şi sprijinul acordat pe dimensiunea dialogului politic cu Uniunea Europeană. Am exprimat încrederea că acest ajutor va fi oferit şi în continuare, pentru a apropia şi mai mult Republica Moldova şi cetăţenii ei de valorile europene şi depăşirea dificultăţilor şi provocărilor cu care ne confruntăm. Am reiterat interesul pentru o serie de acţiuni şi iniţiative comune - continuarea programelor de reabilitare a şcolilor şi a grădiniţelor, proiectelor în domeniul protecţiei mediului, aprovizionare cu apă şi sisteme de canalizare a populaţiei în zonele rurale, interconectare energetică, proiecte în domeniul transportului. Am subliniat că realizarea plenară a acestor proiecte ar consolida şi mai mult încrederea cetăţenilor în viabilitatea Parteneriatului Strategic dintre Republica Moldova şi România”, a mai declarat Maia Sandu.

Întrebată ce garanţii are că alianţa cu pro-ruşii susţinuţi de Igor Dodon va funcţiona în continuare. Maia Sandu a răspuns: „Este adevărat că parteneriatul politic pe care l-am semnat, noi cei din blocul ACUM şi Partidul Socialiştilor este unul mai puţin obişnuit, dar a fost singura soluţie pentru a scăpa de un regim corupt, un regim antidemocratic, care a anulat alegeri atunci când rezultatele nu au fost pe placul regimului care a sărăcit o ţară, care a terorizat oamenii care nu se subordonau regimului şi atunci când am semnat acest parteneriat politic, am pus la baza lui acţiuni concrete, decizii, politici, care să elibereze statul din captivitate. Acest lucru se întâmplă acum, dacă urmăriţi presa de la Chişinău. Suntem în proces de curăţare a instituţiilor statului şi, foarte important, suntem la etapa în care să aducem în fruntea instituţiilor din domeniul organelor de drept şi nu doar, oameni independenţi, oameni buni profesionişti, care să aibă curaj şi libertate să implementeze reformele de care are nevoie Republica Moldova. Suntem în proces de recuperare a statului, pentru că în trecut statul a fost subordonat unor interese de grup şi folosit pentru a extrage rente economice. Avem acest acord, inclusiv avem votul celor din Partidul Socialiştilor pentru programul de guvernare, iar în programul de guvernare se spune foarte clar că Acordul de Asociere stă la baza activităţii acestui Guvern. Evident, timpul va arăta cât de durabil este acest parteneriat, dar pentru moment, ambele părţi îşi respectă obligaţiunile”.

