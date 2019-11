Maia Sandu: Igor Dodon vrea un Guvern pe care să-l controleze, să-l folosească în scopuri electorale

Şefa executivului spune că s-a aşteptat că preşedintele va înainta rapid un candidat la funcţia de premier, dar nu s-a gândit că lucrurile vor derula cu o asemenea viteză.



„Cred că această echipă a fost negociată cu cei de la PDM timp de o perioadă şi acum ne va fi prezentată ca o echipă de tehnocraţi, dar sunt aceiaşi oameni ai PDM-ului, care au fost în funcţii, care au participat la abuzuri, la ilegalităţi”, a afirmat şefa cabinetului de miniştri în cadrul emisiunii „Cutia neagră” de la postul TV8.



Maia Sandu a menţionat că blocul ACUM nu şi-a făcut iluzii şi că a ştiut de la bun început că se poate pomeni în orice clipă „cu o asemenea trădare”, cu o asemenea acţiune din partea Partidului Socialiştilor şi a lui Igor Dodon. „Am primit semnale cu o lună în urmă că Igor Dodon vrea să schimbe Guvernul şi că îl pregăteşte pe Ion Chicu pentru funcţia de prim-ministru. Nu am crezut atunci că se va întâmpla atât de repede. Mi-am imaginat că o să aştepte până în iarnă ca să punem la cale bugetul pe care noi l-am pregătit şi care trebuie aprobat în Parlament, ca să existe siguranţa că a doua tranşă din asistenţa macrofinanciară vine în buget”, a menţionat şefa executivului.



Politiciana spune că şi pentru Igor Dodon numirea procurorului a fost o linie roşie, în sensul ca să nu permită blocului ACUM să propună oameni oneşti în această funcţie pe care el nu-i controlează. În opinia ei, era clar că se va ajunge la momentul demiterii Guvernului, dar nu era clar când avea să aibă loc acest lucru.



Maia Sandu spune că sunt false zvonurile că actualul Guvern ar fi văzut că nu poate obţine progrese serioase împreună cu socialiştii şi şi-ar fi organizat plecarea de la guvernare. „Eu am sperat că acest Guvern o să supravieţuiască până în primăvară. Şi până în primăvară noi am fi reuşit să închidem toate schemele astfel încât să nu-şi mai poată finanţa partidele politice din scheme de corupţie şi asta le-ar fi tăiat aceste surse. Noi cu colegii din Guvern am convenit cu colegii din Parlament că o să insistăm şi am obţinut şi sprijinul partenerilor internaţionali pe schimbarea legilor care ţin de instituţiile de reglementare”, a declarat prim-ministra.



De asemenea, preşedinta PAS este de părere că alegerile anticipate nu sunt întru totul excluse la momentul actual, deşi, în opinia ei, Partidul Democrat va vota pentru Guvernul propus de preşedintele Igor Dodon şi nu se va ajunge la un scrutin anticipat.



Referitor la următoarele alegeri prezidenţiale, care vor avea loc anul viitor, Maia Sandu spune că până acum nu s-a gândit, dacă îşi va înainta candidatura sau nu, dar spune că această decizie trebuie luată în echipă.



Guvernul condus de Maia Sandu a fost demis pe 12 noiembrie, cu votul a 63 de deputaţi socialişti şi democraţi pentru că a înaintat în Parlament iniţiativa de asumarea răspunderii pentru modificarea Legii Procuraturii, care presupunea înaintarea de către premier a unei liste scurte de candidaţi la funcţia de procuror general. Partenerul de coaliţie – Partidul Socialiştilor nu a acceptat această iniţiativă, declarând-o neconstituţională, înaintând moţiune de cenzură faţă de executiv.