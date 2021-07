Maia Sandu: Hoţii s-au unit pentru că un Parlament curat reprezintă un pericol pentru ei

Şefa statului spune că cei care ar fi furat ţara timp de zeci de ani şi-ar fi unit acum eforturile pentru a împiedica asigurarea unei majorităţi parlamentare pro-europene care să lanseze reformele în justiţie.



Maia Sandu spune că acuzaţiile lui Veaceslav Platon la adresa sa nu sunt o noutate şi reprezintă un argument un plus că alegerile anticipate sunt necesare pentru a curăţa Parlamentul de oameni corupţi, astfel încât viitoarea legistură să fie capabilă să voteze proiectele de lege ce vizează reforma justiţiei.



„Lui Platon îi este frică de faptul că în următorul Parlament va fi o majoritate de oameni cinstiţi, pe care n-o să poată să-i cumpere. El are un interes personal ca să nu se întâmple aceasta, pentru că înţelege că vor demara celelalte refome, nu va mai putea cumpăra judecători, nu va avea procurorii lui şi urmează să răspundă pentru abuzurile comise” a spus Maia Sandu în cadrul emisiunii „Secretele Puterii” de la JurnalTV.



Potrivit şefei statului, aflarea la libertate a lui Veaceslav Platon, după multitudinea de ilegalităţi comise de acesta, vorbeşte despre o ineficienţă totală a instituţiei procuraturii.



„Hoţii s-au unit pentru că văd un pericol, folosesc televiziunile pe care le au ca să se promoveze. În cazul lui Platon, lista de ilegalităţi e lungă, nu există întreprindere serioasă care să nu fi fost atacată de gruparea lui Platon, e vorba de Fertilitatea Călăraşi, Fertilitatea Străşeni, MoldovaGaz, Red-Nord şi multe alte întreprinderi, nu mai zic de bănci şi de sistemul de asigurări şi de faptul cum a folosit sistemul judecătoresc pentru Landromat. Cum se poate ca, din 95 încoace, un om să comită atâtea abuzuri şi să nu fie sancţionat niciodată? ”, a mai spus Maia Sandu.



După patru ani de detenţie, Veaceslav Platon, a fost eliberat, acum un an, din închisoare, fiindu-i retrase învinuirile în dosarul fraudei bancare. Recent, a fost înregistrat oficial de către CEC în calitate de reprezentant al singurului candidat indepedent din cursa electorală, Veaceslav Valico.